"Debe ganar de manera fácil": la predicción de Riccardo D'Angelo para el domingo en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada celebrará la reunión número 38 del año este domingo 27 de septiembre con una atractiva programación de 14 competencias desde la 1:00 de la tarde. La jornada dominical tendrá como prueba central la edición 45 del Clásico Hípica Nacional (Gr. 1). En la previa de la cartelera, el entrenador líder de la estadística, Riccardo D'Angelo, analizó de forma detallada las opciones de sus siete presentados.

La Rinconada:Las cartas de las primeras competencias de la tarde

"Inicio en la primera competencia donde presento a No Time To Wait, una yegua que luce bastante recuperada, no tomen en cuenta su última y visto el descargo que le proporciona Luis Fúnez jr., indudablemente estará decidiendo. Posteriormente en la segunda presento al debutante Tornado del Valle, un caballo de gran calidad pero que aún no se encuentra en el tope de sus condiciones, sin embargo en esta agrupación se va a defender bastante bien".

"En la tercera prueba presento a Aless Queen, una yegua que ha tenido una gran adaptación en La Rinconada, tiene trabajos llamativos, le tocó un lote discreto y considero que de no tener ningún contratiempo debe obtener la victoria de manera fácil".

La Rinconada:Compromisos en la parte central y cierre del programa

"Luego en la quinta presento a Piamontesa, ella viene de participar en una prueba selectiva, vuelve a su agrupación y considero que estará decidiendo esta prueba. En la octava presento a All About You, una yegua que viene de ganar en su anterior actuación y repite la monta de José Daniel Calicho; aunque va subida de lote ella no va a deslucir".

"En la décima presento a Mister Will, un caballo que viene de perder una carrera increíble en su última actuación, mantiene buena condición y cuenta con muchísimas alternativas. Cerramos con Madagascar en la undécima, se encuentra mucho más puesta y pudiera ser la sorpresa en esta competencia".