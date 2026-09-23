Este domingo el hipódromo La Rinconada se cumplirá con la jornada hípica número 38 del año con un calendario de 14 carreras a partir de la 1:00 de la tarde y que tiene como prueba más llamativa, la celebración del Clásico Hípica Nacional (GI) para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años en 2.000 metros en la novena competencia de la programación dominical.

La Rinconada: Es nieto de Chayim, le llegó segundo a un ganador de la Triple Corona Nacional y vuelve a la acción luego de 225 días

A la altura de la séptima carrera no válida, con hora de partida de las 3:30 de la tarde, se ha reservado una prueba para potros nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores en una distancia de 1.200 metros y tiene una nómina de nueve potros a correr.

En dicha carrera, el entrenador Uvencio Flores hará reaparecer al potro Loom con la monta del jinete aprendiz Samuel Yanez para los colores del Stud Doña Tita, el cual reaparece luego de un parón de 225 días sin competir en jornada oficial alguna Su última carrera fue el pasado 14 de febrero del año en curso, donde corrió 1.400 metros y dejó tiempo de 89 para finalizar segundo de Big Valdi, posterior ganador de un paso de la Triple Corona Nacional (Clásico Cría Nacional GI).

El tresañero es un producto del semental Can en Bella Antonella por Chayim, nacido en el Haras Urama, el cual no ha podido ganar en ocho presentaciones hasta los momentos, y tiene un segundo lugar en la distancia a recorrer el domingo.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 19 de septiembre, donde marcó parciales de, 46,2 en 600 metros, y prosiguió con cronos de 60,1 /74,1 /89,4// de 2V, y de carrerón, cómodo, en pelo, informó la División de toma tiempos del INH.