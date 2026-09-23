"Pienso que estaremos decidiendo": el pronóstico sin rodeos de Yamper González en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada celebrará la reunión número 38 del año este domingo 27 de septiembre con una atractiva programación de 14 competencias desde la 1:00 de la tarde. La cartelera capitalina tendrá como prueba central la edición 45 del Clásico Hípica Nacional (Gr. 1). En la antesala de la jornada, el jinete Yamper González conversó en exclusiva para Gaceta Hípica sobre su importante compromiso en la séptima competencia del programa, prueba en la cual conducirá al argentino Inochi.

La Rinconada: Las impresiones del jinete previo al compromiso dominical

El fusta se mostró bastante optimista respecto a la condición física del purasangre argentino, ejemplar que pertenece al establo del entrenador Fernando Parilli y que promete pelear los puestos de vanguardia en el tramo intermedio de la cartelera caraqueña.

"Doy gracias a todas las conexiones del ejemplar y al entrenador Fernando Parilli, este caballo lo ha hecho bien en sus trabajos y pienso que estaremos decidiendo esta carrera".

El respaldo del establo de Fernando Parilli junto a la constante evolución del ejemplar en sus entrenamientos matutinos colocan a la dupla de Yamper González e Inochi con opciones claras al triunfo en el óvalo de Coche.