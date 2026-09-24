Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 26-9-2026

La emoción del turf nacional regresa por todo lo alto. Este sábado 26 de septiembre, el Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 24 de la temporada 2026.

La jornada promete mantener el alto nivel competitivo que ha caracterizado al año, con una programación de nueve competencias de alto impacto diseñadas para el deleite de la afición.

El plato fuerte: Velocidad y Coraje

El evento central de la tarde será la Copa "Luis Alfredo Wadskier", una prueba que se disputará a altura de la tercera del programa, previo al inicio del 5y6 Nacional.

Distancia: 1.400 metros.

Protagonistas: Caballos de 3 y más años.

El rival a vencer: Todas las miradas se centran en King Bulbs (5). Tras una contundente victoria en sus dos última salida, donde exhibió una condición física envidiable y aprovechó el tren de carrera para atropellar con fuerzas y liquidar a su rivales en los metros finales. Surge como el gran favorito de la cátedra para dominar el corto recorrido.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Supreme Legacy (5) - Legionaria (6) - Endora (4). Magical Song (6) - Sra. Florencia (4) - Explosiva (2). King Bulbs (5) - Compadre Toby (2) - Strength Monster (4). Belaia (6) - Melania (9) - Rosa Negra (1). Guapachosa (8) - Mi Catira Emma (3) - Go Nany Go (9). Alter Ego (7) - Clover Time (2) - Conversión (1). Medidor (7) - Folklore (6) - Stockton (5). Amor Amor (5) - Money On Time (4) - Flecha Montón (3). Helios (10) - Strength Roma (4) - My Towering Mate (3)

Fijo: Alter Ego.

Dato: Amor Amor.

Buen dividendo: Helios.