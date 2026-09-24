¡Cuidado con esta tildada de outsider! Así dejó ver su condición en este ajuste previo al Hípica Nacional (GI) en La Rinconada

Todo está listo para despedir el mes de septiembre con la reunión número 38 de este domingo 27 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, escenario perfecto para celebrar 14 importantes y parejas carreras que incluyen una prueba selectiva de grado uno.

Yegua: Ajuste Clásico Hípica Nacional La Rinconada Datos Hípicos

La cartelera incluye una prueba selectiva de alto nivel dentro del 5y6 nacional que lleva por nombre la edición 45 del Clásico Hípica Nacional (GI), en distancia de 2.000 metros especial para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años, por un premio a repartir de $195.000.

Steady (CHI) (número 6) destaca entre las inscritas. Tras un descanso de 56 días, la alazana regresa a la pista con la monta de su jinete oficial Francisco Quevedo y el entrenamiento de Juan Carlos García Mosquera. Para la revista especializada Gaceta Hípica no esta dentro de las tres marcas en el pronostico.

La hija de Midshipman en Satin Moon por Malibu Moon llega a este compromiso tras su participación contra los machos en el Clásico Guardia Nacional Bolivariana (GI), donde ocupó el sexto lugar a 11 cuerpos del ganador, Ekati King (USA).

Ajuste previo: La Rinconada

La presentada por García Mosquera fue hasta la pista caraqueña y ajustó: 16.4 31,3 45,2 (600MTS) (EP) 59,1/ de segunda vuelta, muy cómoda con remate de 13,4 con traqueador J.OROPEZA, publicado por la hoja de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritas de la carrera: Yeguas