Potro con nombre de un famoso actor de cine "filmará" su estreno este domingo en La Rinconada

La programación de este domingo 27 de septiembre en el hipódromo La Rinconada corresponde a la Reunión 38, que ofrecerá catorce competencias y un evento selectivo: el Clásico Hípica Nacional (G1), en trayecto de 2.000 metros para yeguas de tres y más años.

Dentro del bloque no válido para el 5y6, la séptima carrera está reservada para potros de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.200 metros. En este lote hará su estreno un purasangre cuyo nombre rinde homenaje a un afamado actor ganador del Oscar, y que casualmente será ensillado por el entrenador Oscar González.

Debutante llamativo en la R38 de La Rinconada

El castaño Al Pacino, un hijo de Majesto en Ora del Vino, cumplirá su primera actuación este domingo a las 3:30 p.m. bajo la conducción de Keyner Zonett y en defensa de los tradicionales colores del Stud Andrea Stable.

El tresañero es descendiente de Majesto, recordado hijo de Tiznow que defendió los colores venezolanos del 7C Stable en el Kentucky Derby (G1) de 2016 con la monta de Emisael Jaramillo y la preparación de Gustavo Delgado Socorro. La campaña de Majesto en Estados Unidos contempló dos victorias en 15 salidas y $264.938 en premios, con un segundo lugar en el Florida Derby (G1) detrás de Nyquist.

Los últimos cuatro ejercicios de Al Pacino han sido sobresalientes. Destaca en particular el del 31 de julio, donde pasó la media milla en :48.2 con remate de :12.2, a la par de su compañera de establo Andrella Royale (hija de la campeona Endrygol que debutará en la tercera válida de este domingo), cómodo y sin hacerle nada, según los registros de la División de Tomatiempos del INH.