A punta de caña: La yegua que ajustó y quedó lista para ganar la primera del Loto Hípico

La temporada hípica nacional continua este domingo con la programación de la jornada número 38 en lo que será el último fin de semana del mes de septiembre con una programación de 14 competencias a partir de la 1 de la tarde y donde se disputará la edición 2026 del Clásico Hípica Nacional GI en recorrido de 2.000 metros para potras y maduras de tres años y más en el inicio del juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: A punta de caña: Con este ajuste queda lista para cerrar en las no válidas

El total de las carreras no válidas de esta semana, serán ocho, y la última, tiene como hora de partida a las 3:55 de la tarde, y se ha reservado para yeguas nacionales e importadas de tres años, ganadoras de una, en un recorrido de 1.300 metros, donde hay una nómina de ocho hembras a competir en la misma.

El entrenador Fernando Parilli Jr. firmó la presentación de la potra Flor de Caña, con la monta de su jinete habitual Francisco Quevedo para los colores del Stud Z.M, la cual viene de un pequeño descanso de 56 días sin competir, luego de haber llegado segunda en el Clásico Simón Rodríguez GII, a ¾ de Queen of Dragons.

En esta oportunidad, parte como la principal favorita para ganar la prueba junto a las importada Gran Gala y All About You respectivamente, y la mañana de este miércoles 23 del mes en curso, realizó un ajuste final que la deja lista para realizar la carrera según indicó la División de toma tiempos del INH.

Ajuste final

16,1 31,1 44,3 (600MTS) (EP) MUY COMODA , EN LA RECTA DE ENFRENTE