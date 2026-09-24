Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°38 en el hipódromo La Rinconada

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Entre los favoritos de la cátedra destacan dos yeguas que obtuvieron la mayor puntuación: Marakovits (4) con la monta de Félix Velásquez y la preparación de Jorge Salvador. Por otro lado Linda Ilusión (3), que contará con la llave de Jaime Lugo y el trainer Rafael Alemán Jr.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Marakovits 15 Star Of God (USA) 6 Madame Karina 3 Princesa Fina 2 Steady (CHI) 2 Hayes Bay (USA) 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Mister Will 11 Uva Mataojo (URU) 10 Macho Abarrio (USA) 5 White Commander (USA) 2 Alkalino 1 Magneto 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Andrella Royale (USA) 14 Larastone 7 Madagascar 6 De Gala 3

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Linda Ilusión 15 Luna Llena 9 Spring Training 6

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Top One 10 Super Luissiano 9 Xtal 6 Zascandil 2 Isocórico 2 Money Storm 1

SEXTA VÁLIDA