Hipismo

Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°38 en el hipódromo La Rinconada

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Gustavo Mosqueda
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 02:03 pm
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Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°38 en el hipódromo La Rinconada
Foto: José Antonio Aray

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡Este domingo 27 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 16:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Entre los favoritos de la cátedra destacan dos yeguas que obtuvieron la mayor puntuación: Marakovits (4) con la monta de Félix Velásquez y la preparación de Jorge Salvador. Por otro lado Linda Ilusión (3), que contará con la llave de Jaime Lugo y el trainer Rafael Alemán Jr.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Marakovits 15
Star Of God (USA) 6
Madame Karina 3
Princesa Fina 2
Steady (CHI) 2
Hayes Bay (USA) 2

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mister Will 11
Uva Mataojo (URU)  10
Macho Abarrio (USA)  5
White Commander (USA)  2
Alkalino 1
Magneto 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Andrella Royale (USA) 14
Larastone 7
Madagascar 6
De Gala 3

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Linda Ilusión 15
Luna Llena 9
Spring Training 6

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Top One 10
Super Luissiano 9
Xtal  6
Zascandil 2
Isocórico 2
Money Storm 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Chon Brady 11
Zaraceño 9
Señor Indriago 3
Gabo White 3
Río Unare 2
El Pillín 2

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