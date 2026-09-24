Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°38 en el hipódromo La Rinconada

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Entre los favoritos de la cátedra destacan dos yeguas que obtuvieron la mayor puntuación: Marakovits (4) con la monta de Félix Velásquez y la preparación de Jorge Salvador. Por otro lado Linda Ilusión (3), que contará con la llave de Jaime Lugo y el trainer Rafael Alemán Jr.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Marakovits
|15
|Star Of God (USA)
|6
|Madame Karina
|3
|Princesa Fina
|2
|Steady (CHI)
|2
|Hayes Bay (USA)
|2
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Mister Will
|11
|Uva Mataojo (URU)
|10
|Macho Abarrio (USA)
|5
|White Commander (USA)
|2
|Alkalino
|1
|Magneto
|1
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Andrella Royale (USA)
|14
|Larastone
|7
|Madagascar
|6
|De Gala
|3
CUARTA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Linda Ilusión
|15
|Luna Llena
|9
|Spring Training
|6
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Top One
|10
|Super Luissiano
|9
|Xtal
|6
|Zascandil
|2
|Isocórico
|2
|Money Storm
|1
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLARES
|PUNTOS
|Chon Brady
|11
|Zaraceño
|9
|Señor Indriago
|3
|Gabo White
|3
|Río Unare
|2
|El Pillín
|2