Asegura las jugadas largas con el “sorpresa” de Gaceta Hípica para cerrar el 5 y 6 en La Rinconada R38

El hipódromo Internacional La Rinconada tendrá un programa de 14 carreras que corresponde a la reunión 38 de la temporada. Esta programación tiene como prueba estelar la edición XLV Clásico “Hípica Nacional” (G1), que junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana.

La Rinconada: Clase de video defiende la “sorpresa” para cerrar el 5 y 6 nacional

El 5 y 6 nacional, con un nuevo factor de Bs.35, dará comienzo a las 4:30 p.m. en el hipódromo La Rinconada este domingo, que corresponde a la reunión número 38, y garantiza grandes dividendos para el juego de las mayorías. Para eso, debes anotar esta información que parece el video de la semana.

En su carrera anterior, Gabo White (número 4), presentado por Jesús R. Rojas, no tuvo una buena salida. Es importante recordar que esa carrera se corrió bajo fuerte aguacero y en una distancia no ideal para el accionar del consentido del stud Shalom.

A pesar de los esfuerzos del jinete Hermixon Medina, Gabo White (número 4) no pudo recuperar el paso ante un lote de ganadores de 4 carreras. Para este compromiso, su entrenador busca el descargo del jinete aprendiz José D. Calicho, quien le ofrece tres kilos menos. Ahora corre con 50.5, lo que representa un hándicap favorable para este tordillo que regresa al lote y distancia donde ha tenido mejores actuaciones. Y es la segunda carrera bajo el control de Rojas.

Gabo White (número 4) retorna a las carreras públicas con tres ejercicios luego de su carrera del pasado 26 de julio. Ellos son:

· 18 de septiembre: 600 metros en 38.8 (R: 12.4), cómodo y sin hacerle nada.

· 11 de septiembre: 600 metros en 40.8 (R:12.8), muy cómodo y sin hacerle nada.

La décima cuarta carrera de la programación reservada para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 2 y 3 carreras, se disputa en distancia de 1,400 metros, en la cual fueron inscritos nueve ejemplares.