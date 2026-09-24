Los estudios y análisis de las cada una de las carreras de la jornada número 38 del año que se va a realizar este domingo 26 de septiembre en el hipódromo se realizan con precisión y claridad, y en Meridiano los apoyamos con lo mejor de estudios más profesionales y cercanos a lo que pudiera pasar en la jornada dominical.

La Rinconada: Partió mal y llegó segundo: Con este ajuste y una buena partida no hay quien lo detenga

En la séptima carrera de las no válidas de la tarde dominical, se va a correr a las 3:30 de la tarde, y se ha reservado para ejemplares nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.200 metros, tiene una nómina de nueve potros a competir por n premio de $33.800 a repartir.

En la nómina de la prueba, el entrenador Fernando Parilli Jr. ha contratado los servicios del jinete profesional Franklin González Jr. para que realice la monta del potro Maromero (USA) con los colores del Stud ZM, en lo que será su reaparición en una prueba oficial desde el pasado 26 de abril del año en curso, donde finalizó segundo a solo tres cuerpos de Shaword (USA).

Será la segunda presentación como purasangre para el hijo del semental Triple coronado del 2026, Caracaro, en la matron Snooki por Empire Maker, el cual vuelve a la pista luego de parón de 154 días sin competir.

Los informes de su último trabajo, junto con el ajuste final, el cual realizó el pasado miércoles lo dan como un gran favorito para conseguir la victoria el domingo y salir de perdedor en su segunda presentación.

Ultimo trabajo: (18-09-2026): 48,4 (800) / 61,1 2P /75,2 /89,2 /105,4 // cargó a la partida y voló al final, e/s- ap.

Ajuste (23-09-2026): 13,2 25,2 37,1 (600MTS) (ES) 49,2 2P 62/ 76,1// 93,3/// SHN Y FENOMENO