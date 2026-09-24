¡Anótalo! Uno menos para multiplicar en la cuarta válida para el 5 y 6 de La Rinconada  

Dentro de un marco de lujo y de gran expectativa este domingo, el Hipódromo Internacional La Rinconada se preparó con una cartelera de 14 carreras que corresponden a la reunión 38 de la temporada, que incluye la edición XLV Clásico “Hípica Nacional” (GI). Además, tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

La Rinconada: No corre en la quinta válida para el 5 y 6 nacional

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la tarde de este jueves 24 de septiembre, a través de sus redes sociales, la información de los retirados que estaban inscritos para la jornada de este domingo en el hipódromo Internacional La Rinconada, correspondiente de la reunión número 38.

La cuarta válida o duodécima carrera de la jornada, condicional de reclamo para yeguas nacionales e importadas de 7 y más años, ganadoras hasta 5 carreras, en distancia de 1.300 metros, ha sido retirada el ejemplar Miss Buena Vista (número 1) con la monta de Samuel Yánez para el entrenador Jesús Romero Rodríguez.

Esta yegua madura, hija de Big Prairie, venía de una estupenda figuración en su última carrera. Corre para el stud “Los Ruices” con 46 actuaciones para 5 victorias.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de este ejemplar es la siguiente.

12ª) #1 – Miss Buena Vista fue retirada por cólico.