La polémica historia detrás de un caballo salpicado por referencias a Adolf Hitler

Este martes 23 de septiembre, The Jockey Club —entidad responsable del registro genealógico de los ejemplares purasangre en Norteamérica— anunció en su cuenta de la red social X el cambio oficial de nombre para el caballo hasta ahora conocido como Austrian Painter, que venía de ganar el pasado lunes 21 en la tercera competencia del hipódromo Horseshoe Indianapolis.

La medida responde a una denuncia formal recibida por el organismo hípico, en la que se señalaba que el nombre resultaba "ofensivo". Tras la revisión, la autoridad hípica notificó la modificación del registro por el de Merrylegs. ¿La razón? El término “Austrian Painter” (Pintor Austríaco) es un conocido eufemismo empleado en redes para referirse a Adolf Hitler.

Polémica por nombre de purasangre en Estados Unidos

El hijo de Sleepy Eyes Todd en Galileta compitió en un recorrido de 1.100 metros sobre pista de arena, adjudicándose la victoria con la monta de William Antongeorgi III y la preparación de Miguel Ángel Silva. El ejemplar agenció un tiempo de 1:04.97 y devolvió dividendos de $9.00, $3.60 y $3.00 en las taquillas.

Sin embargo, tras la objeción formulada, el ejemplar competirá de ahora en adelante con el nombre de Merrylegs. En su comunicado, The Jockey Club precisó que el registrador dictaminó la inelegibilidad del nombre original fundamentándose en la Regla 6.F.9d de su reglamento general.

Ante el revuelo mediático, el propietario y criador del potro, Scott Herbertson, ofreció versiones encontradas al portal Horse Racing Nation. En primera instancia, afirmó que Austrian Painter era una alusión al afamado artista plástico vienés Gustav Klimt, autor de obras icónicas como “El Beso” y “Dama con Abanico”. No obstante, horas más tarde entregó un argumento distinto, donde alega que la denominación había sido elegida por su hija y que Merrylegs derivaba del poni gris que aparece en la célebre novela Azabache (Black Beauty), de Anna Sewell.

Lo que despierta mayores sospechas entre la afición es el historial de registros del propio Herbertson. Anteriormente, el criador había intentado bautizar sin éxito a este mismo purasangre con las denominaciones “Braunau Star” (Estrella de Braunau, pueblo natal de Hitler) y “My Struggle” (traducción al inglés de Mein Kampf, la obra escrita por el dictador en 1925). Por si fuera poco, una hermana materna de Merrylegs había sido registrada bajo el nombre de “New Order” (Nuevo Orden); dicha denominación también fue revocada por The Jockey Club, lo que significa que dejó a la potra de un año momentáneamente sin nombre.