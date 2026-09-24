Breeders’ Cup: Majestic Oops reta a la campeona Super Corredora en la Zenyatta Stakes (G2)

Una de las dos pruebas programadas para este domingo 27 de septiembre en Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, es el Zenyatta Stakes (G2) dotado con 200.000 dólares en distancia 1,700 metros, que forma parte de la serie Breeders' Cup Challenge, donde la ganadora obtendrá una plaza la Breeders' Cup Distaff.

Breeders’ Cup: Un duelo de campeonas en el Zenyatta Stakes

Una sorpresiva victoria en el Azeri (G2) de Oaklawn le dio a Majestic Oops su primer triunfo en una carrera de grado, la segunda parte de un doblete invernal que comenzó con el American Beauty en febrero. La yegua de 6 años, criada en California, se mantuvo en ese nivel después, terminando tercera en el Apple Blossom (G1) y el Shawnee (G2) antes de abrirse paso entre sus rivales en la recta final para obtener el cuarto lugar en el Clement L. Hirsch (G1) el 1 de agosto. Umberto Rispoli, es su piloto para Phil D’Amato.

Super Corredora, entrenada por John Sadler, intentará regresar a la Breeders' Cup. El año pasado, la hija de Gun Runner obtuvo su primera victoria en el Santa Anita Autumn Meet y, acto seguido, se impuso en la Breeders' Cup Juvenile Fillies, alzándose con el premio Eclipse como la potranca juvenil más destacada de Norteamérica.

Super Corredora participó en dos carreras a principios de este año antes de retirarse temporalmente. Terminó cuarta en la carrera de una milla Las Virgenes el 8 de febrero tras una emocionante lucha a ritmo rápido, y luego no tuvo opciones al quedar sexta en el GIII Santa Ysabel de 1 1/16 millas el 8 de marzo. Para esta carrera cuenta con los servicios de Joel Rosario en las riendas.

El Zenyatta Stakes (G2) es la octava de la jornada e inicia a las 7:30 p.m.