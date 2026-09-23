Jockey aprendiz venezolano consigue su primera victoria en Estados Unidos

Hoy en la tarde newyorkina fue pletórica para el joven piloto venezolano Wladimir Rengifo, quien consigue su primera victoria en Estados Unidos dentro del hipódromo de Finger Lakes.

Meridiano: Wladimir Rengifo egresado de la Academia de Jinetes en Venezuela

Wladimir Rengifo es un jinete aprendiz que, que otorga 10 libras de descargo, ya cuenta con experiencia notable en la materia. Tras completar su formación en la escuela de jinetes de Eibar Coa en 2020 y realizar pasantías en Venezuela, Rengifo decidió probar suerte en Estados Unidos, persiguiendo el sueño americano.

Su debut en el hipódromo de Gulfstream Park ocurrió el domingo 18 de septiembre de 2022, después de haber llegado a territorio norteamericano a inicios de ese año. En su primera carrera, finalizó en undécimo lugar y cerró la temporada con un tercer y un segundo puesto en tres participaciones.

Tras un período de inactividad, Rengifo regresó esta temporada a la competición. Este miércoles 23 de septiembre logró su primera victoria profesional montando a Practical Rachel, bajo la preparación y propiedad de Ilmar Loaiza. La victoria se produjo en una carrera Claiming de $14,000 a una distancia de 1,100 metros, con un tiempo de 1:05.87.

En Venezuela tuvo un camino exitoso

Luego de ser egresado de la Academia de Jinetes “Eibar Coa” en el hipódromo Internacional La Rinconada, el joven aprendiz realizó una excelente pasantía donde logró siete triunfos. Victorias que llegaron encima de Romana, Juan Pablo, Gorilla Speed, Harleyquinn, Lady Slam, El Gran Juan y Summer Love que fue la última en nuestro país.

Wladimir, continuará con sus compromisos de montas a partir de este lunes 28 de los corrientes en este mismo circuito.