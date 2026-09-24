Breeders’ Cup: Maximum Bourbon listo para el triunfo en el Santa Anita Sprint Championship (G2)

Este domingo cierra la primera semana del Fall Meet de Santa Anita Park, con nueve emocionantes carreras, con dos pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup a correrse en octubre en Keeneland. Santa Anita Sprint Championship (G2) es una de ellas con la participación de Maximum Bourbon, que buscará su pase directo.

Breeders’ Cup: Maximum Bourbon listo para la victoria

El Santa Anita Sprint Championship (G2) es una prueba de 1,200 metros en pista de arena con un premio de $200,000, carrera que otorga una plaza directa para la Breeders’ Cup Sprint (G1) a correrse el sábado 31 de octubre en Keeneland.

El 25 de julio, en Del Mar, una nariz decidió el Bing Crosby Stakes (G1), en donde Maximum Bourbon tuvo contratiempos en la recta final para caer a nariz de Listenupshance con la monta de Emisael Jaramillo, quien de nuevo es protagonista en este compromiso, dentro de este pelotón de cinco ejemplares mayores.

Maximum Bourbon, de 4 años, antes de esa derrota había salido victorioso en el St. Matthews Stakes en Churchill Downs el 30 de abril, que fue su primera carrera con el entrenador Philip D'Amato, y es ganador de tres de cinco en 2026. Cuenta con la monta de Umberto Rispoli.

Como máximo contendiente está Imaginetion que regresa a Santa Anita bajo la dirección del entrenador Bob Baffert, donde intentará conseguir su segunda victoria consecutiva en el Santa Anita Sprint Championship (G2), que está programado para la cuarta carrera de la jornada y la hora de partida es a las 5:30 p.m.