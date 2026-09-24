ICE deja en libertad a jinete venezolano en Estados Unidos

El pasado martes, el hipismo venezolano fue sacudido con la noticia del encarcelamiento del jinete profesional venezolano Luis Ramón Rodríguez por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado de New Mexico en un control de seguridad.

En libertad, jinete venezolano

A través de un post en Facebook, el jockey venezolano anunció la detención, por supuesto documentación vencida. Sin embargo, la mañana de este jueves por la red social “X” de Grabiel García, manifestó que Luís Rodríguez, quedó en libertad. Según tuit “su visado de trabajo está vigente”.

Esto dijo el látigo criollo en su muro de publicaciones.

«A toda mi familia, amigos y a todos los que me conocen: quiero que sepan que acabo de ser detenido por las autoridades de inmigración en el control de seguridad en Las Cruces, Nuevo México. Me han informado que me trasladarán a El Paso, Texas. En este momento, estoy tratando de contactar a mi abogado y resolver esta situación. Quería publicar esto para que todos sepan dónde estoy y qué está sucediendo. Agradezco sinceramente sus mensajes, oraciones y apoyo durante este momento difícil. Luis Ramón Rodríguez».

Rodríguez comenzó a realizar campaña en Estados Unidos y ha acumulado un total de 410 victorias, con 458 segundos y 536 terceros en poco más de 4.500 montas realizadas, y ha generado casi 7 millones de dólares a lo largo de 15 años de experiencia en ese país.

Actualmente, cumple campaña en el meeting de Albuquerque y en lo que va del 2026 había conseguido 31 victorias en 266 montas realizadas, mientras que en el meeting antes mencionado llevaba diez triunfos y poco ´más de $150.000 en dinero producido.

Atentos con las declaraciones de Luís Ramón Rodríguez, por esta vía.