Jinete Atleta Meridiano reta a R Disaster en el Gallant Bloom Stakes (G2)

Este sábado 26 de septiembre, el hipódromo de Belmont Park, ubicado en Elmont, New York, tendrá una cartelera de once carreras, cuatro de ellas de grado. El Gallant Bloom Stakes (G2) de $250,000 es la primera selectiva de la tarde, que atrajo a seis yeguas maduras para competir en este sprint de 1,300 metros. Lista encabezada por Beauty Reigns y R Disaster.

Belmont Park: Junior Alvarado busca su tercera victoria en este evento

R Disaster, regresa para defender el título de Gallant Bloom que ganó en Aqueduct el pasado septiembre. La yegua lideró de principio a fin el Derby City Distaff (G1) en Churchill Downs en mayo y también se llevó el Hurricane Bertie (G3) en Gulfstream Park en marzo. Su participación se desvaneció hasta el sexto lugar en el Ballerina (G1) el 29 de agosto. Cuenta de nuevo con los servicios de José Luis Ortiz.

Beauty Reigns, propiedad de Tranquility Lake Farms, ha figurado en cuatro carreras de stakes y busca la ansiada victoria en este nivel en el Gallant Bloom. Entrenada por el miembro del Salón de la Fama Bill Mott, la potranca de 4 años hija de Into Mischief llega tras haber quedado tercera en la Ballerina Stakes (G1), que se disputará el 29 de agosto en el hipódromo de Saratoga.

Cuenta con los servicios de Junior Alvarado, quien ha ganado este evento en par de oportunidades en yunta con Bill Mott, antes ganaron con Frank’s Rockette (2020) y Caramel Swirl (2023).

El Gallant Bloom Stakes (G2) es la cuarta del sábado y su hora de partida es a la 1:50 p.m.