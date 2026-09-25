Favorito que fungía como base en el plano no válido ha sido retirado este domingo en La Rinconada 27-9-2026

Dentro de un marco de lujo y de gran expectativa este domingo, el Hipódromo Internacional La Rinconada se preparó con una cartelera de 14 carreras que corresponden a la reunión 38 de la temporada, que incluye la edición XLV Clásico “Hípica Nacional” (GI). Además, tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

La Rinconada: No corre en la quinta válida para el 5 y 6 nacional

El Instituto Nacional de Hipódromos informó que en la sexta carrera del plano no válida para el juego del 5 y 6 Nacional, reservada para el trofeo 53 Aniv. De la promulgación de la Ley del ejercicio de la contaduría pública, colegio de contadores públicos del estado Miranda, para ejemplares nacionales e importados de seis y más años, en distancia de 1,100 metros, ha sido retirado uno de los grandes candidatos al triunfo de los aficionados; Rel Del Castillo (número 6), ejemplar que fue presentado por Deyvis Guevara, y que viste los colores del Stud “Iñaki II”.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de este ejemplar es la siguiente.

6ª) #6 – Rey Del Castillo fue retirado por claudicación del miembro posterior izquierdo.