¡Es hoy! Emisael Jaramillo listo para conquistar esta hazaña en el Autumn Meet de Santa Anita Park

Emisael Jaramillo, comienza este fin de semana otra etapa dentro de su carrera profesional al iniciar el Fall Meet de Santa Anita Park que tiene una duración de 19 días, que sirven de preludio para el otoño de Del Mar y el Winter Classic Meet en este circuito, que se extenderá hasta el próximo año, donde, el guariqueño quedó campeón por vez primera.

Emisal Jaramillo por una hazaña personal

El estelar jinete venezolano Emisael Jaramillo, ha sido una sensación en su primer año a tiempo completo en la Costa Oeste de Estados Unidos en los circuitos de Santa Anita Park, Del Mar y Los Alamitos, que recién finalizó su minitemporada.

El máximo ganador en la historia del hipismo venezolano registra 99 victorias en el año actual. Una sola foto en el recinto de ganadores lo separa de firmar su undécima campaña consecutiva con 100 o más triunfos en Estados Unidos. Este hito representa la racha activa más prolongada y consistente entre todos los jinetes venezolanos que cumplen campaña en el Norte.

Montas para seguir este fin de semana

Emisael Jaramillo, cuenta este fin de semana con innumerables montas en el opening day de Santa Anita Park.

El viernes tiene un compromiso para Doug O’Neill, con el ejemplar Piedra Fría en la sexta del programa inaugural.

En la jornada del Goodwood Day, el fusta criollo firmó cinco montas: Liam Smith, Nesso’s Lastharrah (Eddie D Stakes - G2), Runaround Sue, Taif (Goodwood Stakes - G1) y Little Opal (John C. Harris Stakes - G3).

Para la cartelera del domingo, cierra compromisos con cuatro montas; con el selectivo Listenupshance en el Santa Anita Sprint Championship Stakes (G2) y Bo Diddley para Doug O’Neill. Con Howin para Bob Baffert en el Zenyatta Stakes (G2) y cierra con Stylishlyacclaimed para Carla Gaines.