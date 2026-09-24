Conoce la hazaña que puede lograr Javier Castellano en el Vosburgh Stakes (G3)

El hipódromo de Belmont Park en Nueva York tiene esta semana cuatro reuniones como parte de su segunda semana de acción, donde en la programación del sábado 26 de este mes, se cumplirá una programación de 11 carreras, y cuatro de ellas son de grado y dos tienen el ticket especial de una entrada con todo pago a la Breeders’s Cup de este año en Keeneland.

Estados Unidos: Javier Castellano busca escribir una nueva historia en el Vosburgh Stakes G3

En la novena carrera de la tarde sabatina en Nueva York, se va a disputar una nueva edición del Vosburgh Stakes (G3) de $250.000 para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.400 metros y que da un cupo para la Bredders’ Cup Turf Spring G1 del próximo mes de octubre.

En esta competencia, el jinete venezolano Javier Castellano tiene la responsabilidad de llevar las riendas del cuatroañero Buttah Ilkay Kantarmaci, con el cual buscará convertirse en el primer jinete en ganar el Stakes en seis oportunidades, y romper la paridad que tiene con otra leyenda, Ángel Cordero Jr. (5 victorias cada uno).

Buttah es un producto nacido el 14 de febrero del 2022, en los prados del Fedwell Farms, tras el cruce del semental Leofric en la yegua Salty Little Sis por Chief Seattle, el cual tiene una campaña general de cinco victorias en 20 presentaciones y en la presente temporada, ha ganado en par de oportunidades de cinco actuaciones que ha cumplido para tener una producción de casi medio millón de dólares en ganancias.

Aunque el ejemplar llega como un cuarto-quinto favorito en la jugada previa del portal hipico equibase.com, viene de realizar un trabajo final de 49,90 en 800 metros el pasado 17 de septiembre. Castellano ha salido victorioso en las ediciones de este Stakes en los años: 2003- 2015-2018- 2019 y 2025.