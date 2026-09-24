Atleta Meridiano por otro boleto a la Breeders’ Cup el sábado en Belmont Park

El mundo del hipismo aún respira fiesta en el condado de Belmont, donde el hipódromo del mismo nombre ha vuelto a abrir sus puertas después de tres años de remodelación y cumple con su segunda semana de acción y este jueves tiene una jornada de ocho carreras, mientras en la programación del sábado habrá 11 carreras, con cuatro Stakes y dos de ellos, con cupo directo a la Breeders’ Cup del próximo mes de octubre en Keeneland.

Estados Unidos: Atleta Meridiano por otro cupo a la Breeders’Cup el sábado en Belmont Park

Dentro de la programación de carreras sabatinas en el remozado Belmont Park, a la altura de la novena competencia se va a disputar la edición 2026 del Vosburgh Stakes (G3) de $250.000, y esta reservada en 1.400 metros para ejemplares de tres y más años, la cual da cupo directo a la Breeders’ Cup Sprint.

La selectiva tiene una nómina de nueve participantes, de las cuales dos de ellos, tienen las montas de los jinetes venezolanos Javier Castellano y Junior Alvarado respectivamente. En el caso de Alvarado, estará en la silla de T Kraft, un cuatroañero, presentado por el entrenador William Mott.

T Kraft es un producto nacido el 30 de enero del 2022, por el cruce del semental Connect en Margarita Friday por Johannesburg, el cual tiene una campaña general de cuatro victorias en 15 presentaciones, y en el 2026, ha ganado una carrera de cinco que ha cumplido y viene de llegar segundo en el Forego Stakes G2 el pasado 29 de junio en el óvalo de Saratoga.

El purasangre llega como el principal favorito para ganar la selectiva y conseguir su cupo para la Jornada de los Criadores del próximo mes de octubre en el recinto de Keeneland, viene de realizar un último trabajo el pasado 20 de septiembre con un parcial de 48,21 en 800 metros.