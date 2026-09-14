Atleta Meridiano 2025 buscará en el nuevo Belmont Park esta cifra redonda en Estados Unidos

El estelar jinete venezolano Junior Alvarado, reconocido como el Atleta Meridiano 2025 tras su brillante campaña, comenzará este viernes 18 de septiembre su temporada en el remozado e histórico Hipódromo de Belmont Park. El fustano criollo, quien cumplió compromisos el pasado fin de semana en el óvalo de Woodbine (Canadá), asumirá una exigente agenda de cinco compromisos en una cartelera inaugural de nueve competencias.

El inicio de este meeting genera una enorme expectación en el turf de Estados Unidos. El principal atractivo será la inauguración de las modernas instalaciones del circuito neoyorquino, cuya jornada de apertura albergará eventos del más alto nivel.

El camino hacia la cifra redonda de victorias

Alvarado arranca este ciclo con 2.393 victorias de por vida en los hipódromos norteamericanos. Esta condición lo coloca a tan solo siete lauros de alcanzar la histórica meta de los 2.400 triunfos en Estados Unidos, un hito profesional que proyecta festejar durante los primeros días de actividad en el óvalo de Nueva York.

La acción para el zuliano comenzará formalmente a la altura de la segunda carrera. Allí conducirá a la potra de dos años Luck Penny, una pensionada del entrenador George Weaver inscrita en un Maiden Special Weight de 150.000 dólares exclusivo para ejemplares nacidos en Nueva York, pautado en trayecto de 1.400 metros sobre la pista de arena.

El gran desafío de la Jockey Club Gold Cup (G1)

El compromiso cumbre de la fecha inaugural llegará en la quinta competencia con la disputa de la prestigiosa Jockey Club Gold Cup (G1), dotada con un premio global de 1 millón de dólares en recorrido de 2.000 metros. Ante la baja de última hora del actual Caballo del Año, Sovereignty —retirado por un absceso en un casco—, Alvarado asumirá las riendas del rendidor cincoañero Baeza, un hijo de la matrona Puca que entrena el legendario William Mott.

La prueba contará con una nómina selecta de siete purasangres. El rival a vencer en el lote es el campeón japonés Forever Young, recordado globalmente por su consagración en la última edición de la Breeders' Cup Classic (G1). El duelo intercontinental marcará el pulso de un fin de semana dorado para el deporte hípico mundial.