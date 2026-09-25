Hipismo

Claro y raspado: Julio Ayala Coronil habla sobre el mito de los jinetes que «paran» caballos

La leyenda del entrenamiento de purasangres se sinceró en una entrevista concedida a través de las redes sociales.

Por

Saúl García
Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 09:08 am
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
Claro y raspado: Julio Ayala Coronil habla sobre el mito de los jinetes que «paran» caballos
José Aray

Si dentro del hipismo venezolano se realizara un listado con los tres mejores entrenadores en más de un siglo de historia —repartida entre los óvalos de El Paraíso y La Rinconada—, el nombre de Julio Ayala Coronil ocuparía un lugar obligatorio. Su elevada eficiencia, talento y efectividad con los ejemplares, especialmente en las pruebas de aliento (1800 metros o más), lo consagraron en la hípica nacional.

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada: Claro y raspado: Conozca lo que opina  Julio Ayala Coronil sobre si los jinetes paran caballos

Aunque el preparador venezolano y miembro del Salón de la Fama del Hipismo Caribeño se encuentra retirado de la actividad profesional y reside en los Estados Unidos, se mantiene muy atento al acontecer del turf. Recientemente, participó en una entrevista en vivo transmitida por la cuenta ganadores_vip_deportes en la plataforma TikTok, donde abordó con absoluta franqueza un tema polémico: los jinetes que presuntamente frenan el rendimiento de los caballos. Durante la transmisión, compartió su postura y desveló una experiencia personal contundente.

«Yo siempre dije que, de cada cien caballos que [supuestamente] paraban, cinco eran verdad; noventa y cinco no lo eran. Esa era mi opinión. A lo mejor yo estaba equivocado o era que a mí los jinetes me corrían derecho», manifestó inicialmente el laureado entrenador.

«Rara vez tuve una queja directa de un jinete por la forma de correrme un ejemplar», continuó Ayala. «Recuerdo muchísimo a un aprendiz que me montó por primera vez a una yegua. A mí me gustaba como una línea fija para ganar, pero el animal llegó en el último lugar. Yo me quedé sin palabras. El propietario de la yegua estaba al lado mío y me dijo: [¡Cónchale, Julio! Pero ¿cómo es posible? Esta yeguita, que andaba tan bien... tú me dijiste que viniera, que ganaba]. Yo solo le respondí que eran cosas que pasaban».

El veterano profesional prosiguió con el relato: «Yo tenía que ir a la cuadra a revisarla. Lo primero siempre es ir a la caballeriza y ver qué pasó, porque quizás el caballo quedó en tres patas o se estaba ahogando, y la gente le echa la culpa al jinete de que paró al animal. Lo importante era ir a constatarlo primero. Así fue. Cuando llegué, me encontré al cuidador de la yegua armando un escándalo horrible».

«Le pregunté qué le pasaba y me contestó: [Esta yegua no corrió; mírela cómo está, fresquita]. Me acerqué, tomé a la yegua, la revisé por completo de arriba abajo y, efectivamente, no había corrido. Me quedé callado y no le dije nada al propietario en ese momento».

«Como yo nunca acostumbraba a correr seguido a un ejemplar, fui al día siguiente, un domingo, a la Junta de Condiciones. Busqué a Luis Martín —exjinete y actual entrenador—, quien siempre fue uno de mis jockeys de confianza cuando quería impulsar un caballo o certificar si tenía algún problema. Para mí, Luis Martín era el indicado, un profesional clase A1 que sabía opinar muy bien», detalló.

«Le dije: [Mira, Luis, yo quisiera que me corrieras esta yegua la semana que viene]. A lo que el jinete Martín me respondió: [Caramba, patrón, pero esa yegua va con 56 kilos; usted va a dar esa ventaja]. Yo le contesté que sí. Al final, la yegua ganó por seis cuerpos con la monta de Luis Martín».

Para concluir, el legendario entrenador sentenció: «Después de eso, la yegua ganó incluso carreras especiales. Yo me guardé el nombre del aprendiz y, desde ese día, nunca más volvió a correr un caballo de mi cuadra.

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?