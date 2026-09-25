R38 en La Rinconada: Ejemplares clave y la jugada larga para asegurar la jornada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó el día lunes 21 de septiembre, la lista de los inscritos para la trigésima octava reunión en La Rinconada.

Este domingo 27 de septiembre se disputarán 14 carreras y dentro de ellas un clásico de grado uno que se llevará a cabo al inicio del tradicional juego del 5y6 Nacional que luce muy parejo y de seguro abonará excelentes dividendos.

Para simplificar tu jugada, te presentamos a tres ejemplares de gran fuerza y la jugada larga que debes considerar. Buscamos que la afición hípica conozca de primera mano los ejemplares imperdibles para que puedan hacer sus apuestas con mayor certeza.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas La Rinconada Datos hípicos

Piemontesa: Por más que se busque un enemigo en el lote, la presentada por Riccardo D'Angelo destaca marcadamente sobre sus rivales. Su actuación más reciente fue en una prueba selectiva, donde finalizó sexta a 14 cuerpos de Marakovits. Nuevamente con la monta de Lugo Jr., tiene todo a favor para ganar sin contratiempos.

Star Of God (USA): Aunque va a su prueba de fuego, esta importada domina las cifras con el mejor speed rating. Viene de ganar de forma apabullante por 11 cuerpos con Robert Capriles. Favorecida por el desarrollo del compromiso, se espera que haga contacto con la punta al desembocar en la recta final y logre una victoria contundente.

Chon Brady: Otra de las montas de Capriles con enorme opción es este pupilo de Deivis Guevara, que para esta oportunidad sube 200 metros, una distancia ideal para sus medios locomotivos. Con una estrategia enfocada en accionar cerca de la velocidad, se espera que pase a dominar al giro de la curva y se mantenga firme rumbo al recinto de ganadores.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención a los aficionados que buscan alternativas más allá del ganador: Este dato es clave para potenciar sus combinaciones. Una de las candidatas que más destaca para las jugadas exóticas es la yegua Luna Llena (8), participante en la cuarta válida del 5y6 Nacional. La competencia, disputada en 1.300 metros, está reservada para yeguas de 7 y más años, ganadoras de hasta cinco carreras (incluyendo reclamos), un escenario en el que esta presentada se perfila como una opción sumamente sólida