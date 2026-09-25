La Rinconada: La yegua del "video" que los científicos dejaron fuera de sus marcas

A solo días de una nueva jornada de carreras en el Hipódromo La Rinconada, que incluye la celebración de un evento selectivo de envergadura dentro del 5y6 nacional, la fanaticada hípica ya está en la búsqueda de los datos de última hora. La emoción crece a medida que se acercan las 14 interesantes competencias, donde afinar el pulso será crucial para realizar las diferentes jugadas exóticas.

En la mayoría de las pruebas, existen factores que pueden influir significativamente en el rendimiento de un ejemplar, afectando sus posibilidades de triunfo. Por ello, el equipo de Meridiano Web se mantiene vigilante a cada detalle, con el objetivo de ofrecer la información más precisa y valiosa antes de la reunión 38.

La Clave al inicio del Loto Hípico: Zephina (USA) Busca Reivindicarse La Rinconada

El Loto Hípico sube el telón en la octava carrera, prueba en 1.300 metros que reunirá a ocho ejemplares tras la bolsa de $37.180 en premios.

Una de las grandes protagonistas será la importada Zephina (USA) (3). En su última salida superó serios contratiempos: Partió mal y su jinete perdió temporalmente los estribos, pero avanzó desde el fondo del lote para colocarse cuarta al giro de la curva final. Pese al desgaste, mantuvo el empuje para arribar tercera a 4 3/4 cuerpos de Solana que a la postre fue la ganadora en el Trofeo 'Alejandro Ceballos' disputado el pasado 06 de septiembre del 2026.

Ahora, con la monta de Jhonathan Aray y bajo el entrenamiento de una cuadra que sumó cuatro triunfos la reunión anterior, esta castaña se presenta como un dato de enorme valor y un dividendo de primer orden

Zephina (USA): Es una descendiente del semental Upstart por Motivate en Uncle Mo, y ostenta un récord de 4 actuaciones con 1 victoria. Su única actuación hasta el momento en el país arribó en el tercer lugar con los detalles antes mencionados.