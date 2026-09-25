¿Línea o caída? Los factores a evaluar con Top One antes de sellar tu cuadro en La Rinconada

En el análisis del turf, con frecuencia existen detalles determinantes que pasan inadvertidos en la previa y que solo saltan a la vista una vez que los ejemplares cruzan la raya o sentencia.

Rumbo a la jornada de este domingo en el Hipódromo La Rinconada, la decimotercera competencia quinta válida para el tradicional juego del 5y6 Nacional alberga una estadística de peso y un conjunto de variables en torno a uno de los principales aspirantes que todo apostador debe evaluar previo a la confección de su formulario.

Análisis: La Rinconada Quinta Válida R38

La prueba está pautada para las 6:30 de la tarde en distancia de 1.300 metros. El llamado corresponde a un compromiso Condicional de Reclamo para caballos de cuatro y más años, nacionales e importados, tanto debutantes como no ganadores. En la nómina de diez participantes destaca la presencia de Top One (9), un purasangre que va a su decimonovena actuación en la pista de Coche, esta vez bajo la preparación de Asdrúbal Rojas, la conducción del experimentado Francisco Urdaneta y el respaldo de la divisa Stud "La Pandilla".

Este castaño de cuatro años, hijo de Siete C en Charming Verse por Mancini, reaparece tras un breve descanso de 49 días. Su más reciente presentación dejó ver una notable evolución física y locomotiva, al escoltar a ocho cuerpos al ganador Absoluto en el segundo lugar.

Sin embargo, el examen exhaustivo de sus opciones exige considerar los siguientes aspectos técnicos y estadísticos:

La racha del puesto de pista: A Top One le correspondió el número nueve en la gualdrapa. En la historia reciente de la quinta válida del 5y6, dicha casilla no visita el recinto de ganadores desde el 30 de noviembre de 2025, fecha en la que se impuso la importada Rachells Mania (USA) con la yunta de Ángel Ybarra y José Luis Balzán.

Efectividad de la yunta: La alianza entre el fusta Francisco Urdaneta y el entrenador Asdrúbal Rojas registra hasta la fecha un triunfo sobre ocho compromisos disputados, lo que representa un 13% de efectividad.

Ajuste en el aparato: Durante los traqueos del pasado jueves, el ejemplar realizó dos piques en el aparato de salidas. En el primer intento cargó hacia afuera en la partida, mientras que en la segunda pasada en pelo y con la guía de A. Flores repitió la tendencia de abrirse al momento de saltar a la cancha.

Dato estadístico: La Rinconada Ejemplar Favorito

El análisis queda sobre la mesa para que el aficionado sopese la clase de este ejemplar frente a las cifras que lo rodean antes de sellar su combinación ganadora.