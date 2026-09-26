La Rinconada: Datos de Última Hora para el 27-09-2026

Este domingo 27 de septiembre del 2026, se va a celebrar en el hipódromo La Rinconada, la reunión hípica número 38 del año que tiene una programación 14 carreras, y cuenta con una prueba de grado a desarrollarse en el ciclo válido de la tarde que es: El XLV Clásico "Hípica Nacional" (GI). El tradicional juego de las mayoría del 5y6 nacional se activará desde la novena carrera de la tarde hora de salida 4:30 pm.

La Rinconada: Los mejores datos de última hora para la reunión 38

Para este compromiso, el aficionado hípico contará con el respaldo técnico del equipo de expertos del Bloque de Armas, plataforma que garantiza el acceso a entrevistas exclusivas y reportes de última hora para asegurar el éxito en las apuestas.

Este domingo 27 de septiembre juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 4:30 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos - Buen dividendo

Toda Una Rubia (3) - No Time To Wait (USA) (2) - Miss Coco (4). Uncle Tavo (USA) (6) - Eduin (USA) (3) - Tornado del Valle (USA) (1). Aless Queen (USA) (4) - Alana (3) - Honey Time (2). Galgadot (2) - Make Sense Of It (USA) (8) - Aguamarina (6). Piemontesa (1) - Reina Amada (8) - Dra. Bea (5). Gran Hacedion (1) - Golden Bros (9) - Rey del Castillo (6). Maromero (USA) (8) - Inochi (ARG) (7) - Tibu (PAN) (3). Flor de Caña (USA) (6) - Forever Beatriz (5) - Zephina (USA) (3). Marakovits (4) - Star Of God (USA) (5) - Princesa Fina (2). Mister Will (7) - Macho Abarrio (USA) (6) - Uva Mataojo (URU) (8). De Gala (3) - Madagascar (5) - Andrella Royale (7). Luna Llena (8) - Spring Training (4) - Elorza Princess (2). Xtal (7) - Super Luissiano (8) - Zascandil (1). Chon Brady (6) - Rio Unare (1) - Señor Indriago (3).

Línea: Maromero (USA) (8).

Dato: Mister Will (7).

Buen Dividendo: Luna Llena (8).