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Así quedaron los resultados del sábado en Valencia 26-09-2026

El monto sellado en Valencia superó los Bs.185 millones en el cierre de mes

Por

Gustavo Mosqueda
Sabado, 26 de septiembre de 2026 a las 05:38 pm
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Así quedaron los resultados del sábado en Valencia 26-09-2026
Foto: Oficial Hinava

La tarde de este sábado 26 de septiembre se completó la programación de carreras número 24 del año en el Hipódromo Nacional de Valencia, donde se disputaron nueve carreras, y una de ellas, fue la Copa "Luis Alfredo Wadskier", en su edición 2026, la cual fue ganada por el castaño de ocho años Strength Monster con la monta del jinete Ender Graciel para el entrenador Humberto Gubaira.

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Los entrenadores más destacados de la jornada fueron Edwin Pimentel y José Jaramillo con un doblete cada uno. Pimentel visitó el recinto de ganadores por intermedio de Mi Catira Emma en la segunda válida y completó la dupleta con Ambasciatore en la competencia del acumulado. Por su parte, Jaramillo conquistó la cuarta válida con Dexter Jr. y acto seguido se adjudicó la quinta válida con Money On Time.

Inspirado jinete: Profesional Hinava 

En el renglón de los jinetes, Winder Véliz destacó como la figura del juego de las mayorías al firmar un importante doblete. El látigo lució temple y capacidad sobre los lomos de Mi Catira Emma y Alter Ego, ejemplares a los cuales condujo con rigor e inteligencia en los tramos decisivos.

El monto sellado del 5y6 Nacional de este sábado aumentó a Bs. 185.140.340,00 millones de bolívares.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Preciosa Dolores (7)    53   Osis Martínez  1.294,76
2 Legionaria (6)     53 J. D. Calicho       -
3 Voladora (2)    56 F. J. García       -
4 Supreme Legacy (5)    53 F. Quevedo       -
5 Endora (4)    52 J. Rijo       -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 1.294,76. Exacta: 4.328,18 y Trifecta: 6.943,87. Ret: 1 y 3.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Snow Sensations (3)   54 Jaime Lugo Jr.  472,39 
2 Magical Song (6)    53 L. Funez Jr.      -
3 Sra. Florencia (4)   55 M. Ibarra      -
4 Pintada (3)   56 J. Lugo      -
5 Explosiva (2)   51.5  J. D. Calicho      -

Entrenador: Renny Verastegui. Ganador: 472,39.  Placés: 216,18 y 333,11. Exacta: 2.230,40. Trifecta: 2.230,40. Superfecta: 4.585,40.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87

COPA "LUIS ALFREDO WADSKIER"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Strength Monsters  (4)    56 Ender Graciel  275,74 
2 King Bulbs (5)   55 J. D. Calicho      -
3 Pompeyo (1)    53 R. Rondón       -
4 New Rocket (3)   54 J. Tuarez      -
5 Compadre Toby (2)   53 W. Véliz      -

Entrenador: Humberto Gubaira. Ganador: 275,74. Exacta: 396,59. Trifecta: 1.058,10. 

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Luisacaceres (5)    52 Josue Moreno  567.46
2 Melania (9)   55.5  E. Graciel      -
3 Belaia (6)   53.5 Ale. Briceño      -
4 Rosa Negra (1)   55.5 F. J. García      -
5 Picuadepericantar (7)   54 J. Tuarez      -

Entrenador: Enrique Torres. Ganador:  567,46. Placés: 329,09 y 286, 25. Exacta: 3.013,35. Trifecta: 19.367,30. Superfecta: Sin Acierto.  Pool de 4: 327.036,13. 

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.100 MTS - TPO: 68.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Mi Catira Emma (3)     53 Winder Véliz  261,41
2 Nonni Time (2)    53 F. J. García      -
3 Pluma Blanca (1)    53 M. Ibarra      -
4 My Unflagging Mate (7)    53 A. G. Paduani       -
5 La Viva (6)     53 Edw. Pimentel      -

Entrenador: Edwin Pimentel. Ganador: 261,41. Placés: 111,97 y 647,43. Exacta: 4.188,72. Trifecta: 12.040,10. Superfecta: 17.324,49. Doble Perfecta: Sin Acierto. 

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Alter Ego (7)    55 Winder Véliz 212,94
2 Forum Jet (4)    53 A. G. Paduani      -
3 Tapital (3)   53 F. J García     -
4 Clover Time (2)   52 L. Sangronis     -
5 Conversión  (1)   51.5 J. D. Calicho     -

Entrenador: German Rojas Jr. Ganador: 212,94. Placés: 110,00 y 131,51. Exacta: 1.603,03. Trifecta: 4.250,59. Superfecta: 17.261,61. Triple Apuesta: 1.946,59. 

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Dexter Jr. (8)    51 Deyker Acosta  331,91
2 Stockton (5)   52.5 L. Funez Jr.      - 
3 Home Real (1)   53.5 W. Véliz      -
4 Astrofisico (4)    51 J. Rijo      -
5 Folklore (6)   55.5  J. A. Rivero      -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 331,91. Placés: 241,18 y 201,58. Exacta: 2.765,85. Trifecta: 3.143,16. Superfecta: 18.249,80. Ret: 3.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Money On Time (4)     55 Maykor Ibarra  182,72
2 Amor Amor (5)     55 F. Quevedo      -
3 La De Nino (2)    55 J. Moreno      -
4 Flecha Montón (3)    55 Os. Martínez      -
5 Brianna (1)     55 J. A. Rivero      -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 182,72. Placé: 348,89 y Trifecta: 938,24. Ret: 6 y 7. 

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88

Pos Ejemplar Peso Jinete Div
1 Ambasciatore  (1)    50 Josmar Vásquez  511,99
2 Indian Wells (3) subido    53  D. Acosta      -
3 Strength Roma (4) subido   53 L. Funez Jr.      -
4 My Towering Mate (3) bajado   53 F. Márquez       -
5 El Gran Rocky (9)   51 Rub. Martínez       -

Entrenador: Edwin Pimentel. Ganador: 511,99. Placés: 310,65 y 145,01. Exacta: 2.742,73. Trifecta: 13.875,36. Superfecta: 14.458,98. Triple Apuesta: 4.021,79. Super Pool de 4: 12.234,57. Doble Perfecta: 2.083,01. 5y6 Nacional *5* ( 6420) cobraran Bs. 4.037,33. 5y6 Nacional *6* ( 616) la cual le corresponde Bs. 162.303,18. Loto Hípico: 57.911,42. 

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