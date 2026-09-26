¡Récord en Valencia! El 5y6 de Hinava supera los Bs. 185 millones en el monto sellado

El hipódromo Nacional de Valencia cumple este sábado 29 de agosto del presente año, la reunión número 24 del año con una agenda de nueve competencias y la celebración de la Copa "Luis Alfredo Wadskier" como la selectiva de la programación, antes del inicio del juego del 5y6 Nacional que se realiza en el coso valenciano.

Hinava: Aumenta su recaudación y pasa los Bs. 185 millones en el monto sellado

La primera de las carreras de la tarde sabatina se la ganó de manera sorpresiva la yegua Preciosa Dolores (7) con la monta del experimentado Osis Martínez (Cambio de Monta) y el entrenamiento de Yondel Calderon, con un tiempo de 81,4 y un dividendo de Bs.1.294,76 a ganador para iniciar la jornada hípica.

Por su parte, la segunda de las no válidas, se la quedó la tordilla Snow Sensations (5) con la conducción de Jaime Lugo Jr., en yunta con el entrenador Renny Verastegui. En esta ocasión la ganadora agenció tiempo de 73.4 en 1.200 metros y un pago de Bs. 110,00 a ganador.

Por su parte, en la última de las no válidas, se disputó la Copa "Luis Alfredo Wadskier" en su edición 2026, donde la victoria la alcanzó de extremo a extremo el castaños Strength Monster (4) con la monta del profesional Ender Graciel y la preparación de Humberto Gubaira con un crono oficial de 87 en 1.400 metros.

Mientras tanto, en la primera válida para el juego del 5y6 nacional, se llevó a cabo una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de tres y más años, debutantes o no ganadoras. El triunfo fue para Luisacaceres (5), montado por el jinete aprendiz Josue Moreno y preparado por Enrique Torres, el cual, dejó crono de 68,4 para los 1.100 metros del recorrido y pagó un dividendo de Bs. 567,46 a ganador.

Récord: Recaudación Hinava R24

El montó sellado del 5y6 sabatino alcanzó un nuevo tope general, al llegar a los Bs.185.140.340,00 de los cuales, se repartirán a los ganadores con seis ejemplares, Bs. 99.975.783,60, mientras que, a los cuadros ganadores con cinco ejemplares, se repartirán Bs. 25.919.647,60.