Retiro de última hora altera el panorama en la prueba de potros en La Rinconada

La reunión número 38 de la temporada será este domingo 27 de septiembre por lo que se disputará una programación de 14 competencias que incluye un evento selectivo en el inicio del 5y6 nacional.

La Rinconada: Potros ciclo no válido 1.300 metros

En esta ocasión la tarde de este sábado 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH) informó por sus plataformas digitales, el retiro de otro ejemplar que estaba inscrito para participar en dicha reunión no se dará de la partida en el ciclo no válido.

Ejemplar: Retiro 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Precisamente, para esta segunda prueba de la tarde era una prueba especial para potros nacionales e importados de 2 años debutnates o no gandores y participaria el ejemplar castaño número dos, Elohim (USA), con la monta del jinete Jaime Lugo Jr. y cuenta con el entrenamiento de Carlos Luis Uzcategui en defensa de los colores del Stud “Gods Plan”.

El potro importado tiene apenas una campaña de una sola actuación para cero triunfos.

Su última actuación en la arena de Coche fue el día 23 de agosto, en el clásico “Gradisco” donde ocupa la undécima casilla en carrera ganada por Gran Manuel (USA).

Motivo del Retiro: Elohim (USA) La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el ente público hípico, la razón por la que retiraron al pupilo de Uzcategui es por Cólico. Con este retiro se le suma también al retiro de los ejemplares: La Gran Esperanza, Rey Del Castillo y Miss Buena Vista que participarían en la R38.