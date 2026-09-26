Cierre de mes en Valencia: Así pagó el 5y6 nacional en la jornada número 24 del año

Este sábado 26 de septiembre de 2026, se realizó la vigésima cuarta reunión en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de nueve con la celebración de una prueba selectiva que a la postre fue ganada de punta a punta por el castaño Strength Monster con la excelente monta de Ender Graciel.

HINAVA: Ganadores de las válidas del 5y6 y dividendos oficiales

La reunión 24 de la presente temporada ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord ascendió a Bs. 185.140.340, de las cuales Bs. 25.919.647,60 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 99.975.783,60 a los que acierten los 6 de la fama.

En la primera válida, el ganador fue para Luisacaceres (05) conducido por Josue Moreno y presentado por Enrique Torres, por lo que pagó un dividendo de Bs. 567,46 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para Mi Catira Emma (3), montado por el jinete profesional Winder Véliz y preparado por Edwin Pimentel, pues abonó un dividendo de Bs. 261,41 a ganador.

En la tercera competencia válida, la victoria se la llevó el castaño de cinco años Alter Ego (7), conducido también por Winder Véliz en yunta con German Rojas Jr. El dividendo en taquilla pagó Bs 212,94 el ganador.

El triunfo en la cuarta válida y primera de la Triple Apuesta fue de manera sorpresiva para Dexter Jr. (8), caballo que reapareció luego de 161 días sin correr y que ahora es entrenado por José Jaramillo, que contó con la monta del jinete aprendiz Deyker Acosta, la victoria dejo un excelente dividendo en taquilla de Bs 331,91. Para la quinta válida el triunfo fue para Money On Time (4) que abonó un dividendo de Bs 182,72, con la monta del experimentado Maykor Ibarra en yunta con José Jaramillo.

Por último, en la carrera del cierre del 5y6 nacional en Valencia tuvo como protagonista a Ambasciatore (1). El ejemplar castaño se impuso en la "carrera de los acumulados" con la monta del jinete aprendiz Josmar Vásquez. Tras cruzar la meta en ganancia, el purasangre devolvió un dividendo de Bs. 511,99 a ganador en las taquillas del óvalo del Cabriales.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (6420), los cuales ganaron Bs 4.037,33, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) ejemplares de la fama, fueron en total (616) y cada uno se ganó Bs 162.303,18, que al cambio oficial a la tasa del Banco Central de Venezuela equivale a 189 dólares aproximadamente.