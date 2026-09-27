Hinava: Conoce las causas de la suspensión de dos semanas a jinete aprendiz tras la reunión 24

El Hipódromo Nacional de Valencia celebró este sábado 26 de septimebre su reunión número 24, con una cartelera de nueve competencias. La prueba central fue la Copa “Luis Alfredo Wadskier”, donde Strength Monster (número 4) se llevó la victoria.
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El castaño de ocho años, que defendió las sedas del Stud "Reinaissance Racing", contó con la conducción del jinete Ender Graciel y la preparación de Humberto Gubaira.
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La novena carrera, sexta válida en recorrido de 1.400 metros fue ganada por el ejemplar Ambasciatore (1) con la monta de Josmar Vásquez cabe destacar que la nómina la integraron doce ejemplares que fueron por la bolsa a repartir de $11.560.
En la misma el ejemplar conducido por el jinete aprendiz Félix Márquez (My Towering Mate) (3) se carga afuera sin la ventaja reglamentaria y afecta al ejemplar Strength Roma (4) que fue montado por Luis Funez Jr. y esto es lo que dice el reporte de los comisarios.
DISTANCIAMIENTO:
"Vista la reproducción de la prueba se determinó que el jinete MARQUEZ FELIX del ejemplar MY TOWERING MATE (03) se carga afuera sin la ventaja reglamentaria cruzándole la línea de carreras y cortando el avance del ejemplar STRENGTH ROMA (04). Por lo tanto, de conformidad con el articulo Nº243 REGLAMENTO NACIONAL DE CARRERA esta JUNTA DE COMISARIOS decide distanciar del SEGUNDO al CUARTO al ejemplar antes mencionado. Y SANCIONAR con SUSPENSIÓN al Jinete MARQUEZ FELIX por el termino de 02 (DOS) semanas desde el Dia 28-09-2026 hasta el 12-10-2026. Quedando el ORDEN DE LLEGADA de la siguiente manera: 1ER.LUGAR, AMBASCIATORE (01), 2DO. LUGAR, INDIAN WELLS (07), 3ER. LUGAR, STRENGTH ROMA (04), 4TO. LUGAR, MY TOWERING MATE (03), 5TO. LUGAR, EL GRAN ROCKY (09)."