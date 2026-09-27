Ken Gio King reaparece tras 672 días y le otorga el primer triunfo al aprendiz Jesús Magallanes

El óvalo de La Rinconada albergó un momento memorable durante el desarrollo de la reunión número 38 de la temporada. La programación dominical incluyó un total de 14 competencias, donde el plato fuerte de la tarde fue la disputa de la XLV edición del Clásico "Hípica Nacional" (GI), choque de 2.000 metros que marca el inicio del tradicional juego del 5y6 nacional.

Una reaparición dorada tras casi dos años de inactividad

En el marco de la sexta carrera del programa, se celebró una prueba especial sobre un trayecto de 1.100 metros reservada para ejemplares de seis y más años, ganadores de una competencia. La nómina original de nueve participantes sufrió la baja de Rey del Castillo (6), lo que dejó a ocho aspirantes en el aparato de partidas para disputar el Trofeo 53° Aniversario de la Promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, avalado por el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda.

La gran sorpresa de la competencia la protagonizó Ken Gio King, ejemplar bajo el cuidado del entrenador Deibis Guevara que regresó a las pistas tras una prolongada inactividad de 672 días. Con una demostración de contundencia y jerarquía, el maduro pistero salió a tomar la delantera desde el propio momento de la partida y selló un triunfo de extremo a extremo de manera categórica.

El pupilo de Guevara detuvo el cronómetro en un tiempo final de 68.4 para la distancia y dejó en el segundo lugar a King Diego (8). La pizarra final de los puestos de honor la completaron Gran Hacedón (1) en la tercera casilla, Aclamado (5) en el cuarto puesto y Golden Bros (9) en la quinta posición. En las taquillas, el sorpresivo vencedor devolvió un atractivo dividendo de Bs. 363,49 a ganador.

Primer éxito para una promesa nacida en la cuna del hipismo

Más allá de la hazaña de Ken Gio King al reaparecer victorioso tras casi dos años sin correr, el resultado marcó un hito en la incipiente carrera del jinete aprendiz Jesús David Magallanes Marín. Luego de acumular 40 compromisos de monta en el óvalo de Coche, el joven fusta logró cruzar la meta en el primer lugar para firmar la primera foto de su historial profesional en La Rinconada.

Nacido el 18 de diciembre de 2002 y oriundo de la parroquia Coche en Caracas a escasos metros de la pista del principal óvalo del país, Magallanes inició su incursión en el deporte de los reyes a los 17 años de edad. Tras adquirir una valiosa experiencia inicial en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia, el prospecto decidió dar el gran salto a la capital.

La pasión hípica de Magallanes forma parte de su herencia familiar. El joven fusta es sobrino de Juan Carlos Magallanes y primo de los fustas Juan Carlos Vásquez y Samuel Marín, profesionales que cumplieron campaña sobre la arena caraqueña. Con una profunda admiración por figuras de la fusta como José Morelos, Samuel Marín y el estelar fusta internacional José Luis Ortiz, Jesús Magallanes inscribió oficialmente su nombre en el libro de jinetes ganadores en La Rinconada.