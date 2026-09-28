Multan a destacado entrenador del óvalo de Hinava por infracción a los reglamentos

La jornada de carreras número 24 de la presente temporada en el óvalo de Hinava se celebró el pasado sábado 26 de septiembre con un programa de nueve competencias. La reunión de carreras registró resultados acordes a la lógica del favoritismo y alcanzó una cifra récord en la recaudación del 5y6 nacional.

Dividendos millonarios en el juego de las mayorías

El balance del 5y6 dejó un total de (616) cuadros acreedores a seis aciertos, con un dividendo de Bs. 162.303,18 por cada boleto premiado. De igual forma, (6.420) acertantes con cinco caballos percibirán Bs. 4.037,33 cada uno tras la resolución de la jornada hípica.

Alineación de cinco aspirantes en el choque central

En la tercera carrera del programa se disputó la Copa "Luis Alfredo Wadkier", prueba especial reservada para ejemplares de tres y más años con una nómina de cinco competidores. La victoria correspondió al purasangre Strength Monster, el cual lució la conducción del jinete Ender Graciel y la presentación de Humberto Gubaira.

Actuación del cuerpo de comisarios y sanción disciplinaria

Luego de finalizar la jornada sabatina, el cuerpo arbitral aplicó diversos correctivos enmarcados en el reglamento vigente. En ese sentido, los comisarios oficiales sancionaron al entrenador Henfrick Alayón con una multa económica tras la victoria de Strength Monster. Alayón ensilló al ejemplar ganador sin la autorización previa requerida, en vista de que la responsabilidad legal de la presentación figuraba a nombre de Gubaira.

MULTA: "Visto el informe presentado por el JUEZ DE PADDOCK, en el cual notifica que el Entrenador ALAYON HENFRICK hizo caso omiso a las instrucciones de no poder ensillar, sin previa autorización al ejemplar STRENGTH MONSTER (04), presentado por el Entrenador GUBAIRA HUMBERTO, esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al referido entrenador, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 61, literal G y K del Reglamento Nacional de Carreras".