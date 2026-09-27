Dividendos del 5y6 en Coche: Las cifras oficiales de la reunión 38 para el cierre de septiembre

El Hipódromo La Rinconada vivió este domingo 27 de septiembre su trigésima octava jornada de la temporada. La cartelera constará de 14 competencias, donde destacó la disputa del XLV Clásico 'Hípica Nacional' (GI) en recorrido de 2.000 metros, prueba que además dio inicio al tradicional juego del 5y6 Nacional y que fue un triunfo para Princesa Fina.

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 927.173.513,00, de los cuales Bs. 129.804.291,82 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 500.673.697,02.

La Rinconada: Dividendos ganadores 5Y6 Nacional R38

La primera de las válidas del 5y6 dominical, la ganó la yegua Princesa Fina (número 2), pensionada de Humberto Correia Jr. y la monta de Iván Pimentel Jr., la cual dejó un dividendo de 130.4 en el recorrido de 2.000 metros y abona en taquilla Bs 354,44.

Luego, sería el turno de la victoria fue para el alazán de tres años Mister Will (número 4) del entrenador Riccardo D'Angelo. y la conducción de Jaime Lugo Jr., con tiempo de 79.4 para 1.300 metros y un dividendo de Bs 207,13 a ganador.

La tercera de las válidas sería para Ten Classic (número 6) presentado por Fernando Parilli Araujo, y la monta del profesional José Alejandro Rivero, el cual logró un tiempo de 75.1 en 1.200 metros, y generó un pago de Bs 340,78 a ganador.

Seguidamente, en la cuarta válida, la ganadora fue Linda Ilusión (número 3), montado por Jaime "Pocho" Lugo, y preparado por Rafael Aleman Jr. para los colores del Stud "Team Family", dejó crono de 82.3 para la distancia de 1.300 metros, mientras que en la quinta del 5y6, se la llevo el alazán de cuatro años Super Luissino (número 8), entrenado por Juan Carlos García Mosquera y con el látigo Winder Véliz sobre los estribos. Dejó un tiempo de 83 exactos para los 1.300 metros y abonó Bs 188,53 a ganador.

El cierre de la jornada deparó el triunfo del rendidor Zaraceño (número 7) que consigue su cuarto triunfo de forma consecutiva. El corredor impuso condiciones en la última competencia del programa (la carrera de los acumulados) gracias a la yunta conformada por el jinete Jaime Lugo Jr. quien y el entrenador Mauro Viera. Su dividendo en taquilla fue de Bs 358,19.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 38 La Rinconada

Con estos ejemplares, los cuadros ganadores con cinco fueron un total de (41101) tickets ganadores, los cuales se llevan cada uno Bs. 3.158,18, y los cuadros con los seis de la fama, fueron (7141) tickets ganadores, con un premio de Bs 70.117,37, lo que equivale de acuerdo al cambio oficial, la cantidad de 81 dólares aproximadamente de acuerdo al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).