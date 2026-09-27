¡Fiebre hípica total! El 5y6 Nacional fija un nuevo récord de sellado este domingo en La Rinconada

La reunión número 38, celebrada este domingo 27 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada, presenta una cartelera de 14 vibrantes competencias. Donde el plato fuerte de la jornada se presenta en el inicio del 5y6 nacional con la disputa de una nueva edición del clásico "Hípica Nacional" (GI), prueba en la cual se impuso la castaña Princesa Fina del entrenador Humberto Correia Jr.

Meridiano: Ganadores en la jornada previa al 5y6 en La Rinconada

La jornada dominical en el óvalo caraqueño rompió el fuego con el triunfo del importado No Time To Wait (2), pistera que cruzó la meta en el primer lugar con la guía del fusta Luis Fúnez Jr. y la preparación de Riccardo D'Angelo. A continuación, en el segundo compromiso del programa, el prospecto de dos años Uncle Tavo (USA) (6) tuvo un estreno victorioso bajo las órdenes de Iván Pimentel Jr. y el ensillaje de Henry Trujillo.

En la tercera competencia del orden, la zaina de cinco años Aless Queen (USA) (4) impuso su clase con la monta del fusta Jaime "El Pocho" Lugo. Este resultado le otorgó la segunda foto de la tarde al entrenador Riccardo D'Angelo. Acto seguido, en la cuarta carrera, la yegua Galgadot (2) dominó las acciones con la conducción de Jaime Lugo Jr. para brindarle el segundo éxito de la reunión al establo de Henry Trujillo en el bloque de las pruebas no válidas.

Durante la quinta prueba del programa, la rendidora Piemontesa (1) hizo valer su clara superioridad bajo la guía del jinete Jaime Lugo Jr., profesional que alcanzó de esta manera su segundo triunfo de forma consecutiva. La victoria de la pupila representó además la tercera visita al recinto de ganadores en la jornada para el preparador Riccardo D'Angelo.

Posteriormente, en el sexto cotejo de la tarde, el ejemplar Ken Gio King (5) firmó un regreso triunfal a las pistas tras 672 días de inactividad, éxito que le otorgó la primera victoria profesional de su historial al fusta aprendiz Jesús Magallanes en yunta con el entrenador Deivis Guevara.

La séptima carrera presentó una vistosa atropellada del importado Maromero (USA) (8), ejemplar que remató con fuerza bajo las órdenes de Franklin González Jr. para defender los colores del establo de Fernando Parilli Tota. Finalmente, la octava competencia última del bloque no válidoquedó en manos de la criolla Flor De Caña (6), pistera que lució con la conducción de Francisco Quevedo y le brindó la segunda foto consecutiva de la tarde al preparador Parilli Tota.

Datos Hípicos: Totales a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs. 927.173.513,00 de los cuales Bs. 129.804.291,82 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 500.673.697,02.

En la primera válida para el 5y6 nacional que fue la disputa del XLV Clásico "Hípica Nacional (GI), o novena carrera en el orden, el triunfo le correspondió al ejemplar Princesa Fina (número 2).