Gustavo Delgado prepara vuelo a Venezuela con el figurador selectivo Racing Driver

El turf venezolano se alista para recibir piezas de elevada jerarquía internacional. Según reveló recientemente el periodista Javier Farache a través de su cuenta en la red social X (@Jfarache), el reconocido entrenador venezolano Gustavo Delgado Socorro contempla el envío de un lote de purasangres a Caracas en un próximo vuelo, con el objetivo firme de competir sobre el trazado del Hipódromo Internacional La Rinconada.

Dentro de esta selecta nómina de pisteros destaca el cuatroañero Racing Driver (USA), un consistente corredor descendiente del cotizado padrillo Dialed In en la matrona Munhall Miss, por el reproductor Notional. El castaño ostenta una valiosa campaña de cuatro victorias y sumas que alcanzan los $247.471 para sus propietarios.

Trayectoria de jerarquía en los mejores óvalos de Norteamérica

La foja de Racing Driver exhibe una experiencia envidiable sobre las pistas más exigentes del circuito estadounidense. En su historial figuran actuaciones en recintos de máxima jerarquía como Churchill Downs, Keeneland, Tampa Bay Downs, Monmouth Park, Saratoga, Gulfstream Park y Belmont Park.

Entre sus compromisos de mayor relieve público destaca su participación durante el pasado mes de marzo en el Ghostzapper Stakes (Grado 3), evento disputado sobre la arena de Gulfstream Park donde la victoria correspondió al rendidor ejemplar Grande.

En su más reciente presentación, efectuada el pasado jueves sobre la pista de Belmont Park, el pupilo del establo de Delgado ocupó el cuarto lugar bajo la conducción del astro zuliano y miembro del Salón de la Fama, Javier Castellano.

Pedigree cotizado y respaldo de divisas internacionales

De acuerdo con los registros oficiales del portal especializado Equibase, Racing Driver defiende los colores de la alianza conformada por las divisas OGMA Investments LLC, High Step Racing, JR Ranch y Marquee Bloodstock.

El respaldo económico que rodea a este pistero no es casualidad: en su etapa de prospecto alcanzó un precio de remate de $170.000 durante las prestigiosas subastas de primavera para potros en entrenamiento en Ocala (OBS), cifra que reflejó el alto interés de los inversionistas por sus atributos físicos y genéticos.

Su eventual arribo al óvalo de La Rinconada no solo elevará el nivel de las pruebas de reclamos e hándicaps especiales en la capital, sino que reafirmará el puente hípico entre el entrenamiento venezolano radicado en Florida y la hípica nacional.