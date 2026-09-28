Hijo de un top 10 entre los sementales de Norteamérica: Uncle Tavo impone su jerarquía en su debut

Tal como lo anticipaban los análisis previos de la jornada, el reciente fin de semana hípico en el Hipódromo Internacional La Rinconada reservó momentos de alta expectativa con el estreno de prometedores prospectos. El punto de mayor impacto ocurrió a la altura de la segunda competencia de la tarde, prueba especial reservada para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores.

En ese escenario, el tordillo Uncle Tavo (USA) dictó cátedra de velocidad y solvencia sobre la arena caraqueña. Bajo una precisa conducción del jinete profesional Iván Pimentel Jr. y la preparación impecable de Henry Trujillo, el dosañero galopó de punta a punta, tomó la delantera desde la apertura del aparato y no cedió terreno hasta cruzar la sentencia con clara ventaja en tiempo final de 80 exactos para el recorrido.

La victoria del pupilo que lució la chaquetilla del Stud Gods Plan quienes lo adquirieron en una subasta en Ocala (Florida) por $12.000. Desató la euforia entre sus allegados y propietarios, quienes presenciaron la confirmación del enorme potencial atlético que posee este nuevo exponente del turf nacional.

Genética de clase mundial al servicio del espectáculo

El triunfo de Uncle Tavo reviste un valor genético superlativo. El tordillo nació el 20 de marzo de 2024 en las instalaciones del reconocido criadero Wendy Christ & Kathie Haines Farm, producto de la unión entre el semental Roadster y la matrona Imperial Strike, por el reproductor Imperialism.

Su padre, Roadster, figura actualmente entre los diez mejores padrillos debutantes en Norteamérica con una efectividad deslumbrante que alcanza el 50 % de ganadores entre los hijos que han realizado su estreno en las pistas.

Durante su trayectoria como pistero entre los años 2018 y 2022, Roadster acumuló un récord de tres victorias en 16 presentaciones, junto a cuatro segundos lugares y dos terceros, foja que generó premios por $901.500 en beneficio de la divisa Speedway Stables.

Su hito más importante sobre el trazado ocurrió el 6 de abril de 2019, cuando conquistó el prestigioso Santa Anita Derby (Grado 1) como tresañero, bajo la tutela del legendario entrenador Bob Baffert y con la conducción del salón de la fama Mike Smith.

Un futuro de proyección selectiva en Caracas

Con este resonante triunfo en su primera salida a la pista, Uncle Tavo no solo responde al pedigree de campeones que ostenta en su línea de sangre, sino que emerge como la nueva gran figura entre los dosañeros que hacen vida en el principal óvalo del país. La solvencia que exhibió en su debut proyecta a este tordillo hacia los mejores eventos de la escala selectiva en el calendario caraqueño.

Adquirido en las subastas de Ocala como yearling durante el año pasado, Uncle Tavo exhibe hoy una tonalidad más blanca en su pelaje tordillo, cambio característico de esta capa con el paso de la edad