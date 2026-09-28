Conozca el motivo tras la multa a este entrenador en La Rinconada

La reunión número 38 del Hipódromo La Rinconada tuvo como punto culminante la disputa del Clásico Hípica Nacional. La madura Princesa Fina cruzó el disco en ganancia tras una conducción precisa del látigo Iván Pimentel Jr., bajo el entrenamiento de Humberto Correia Jr. La purasangre lució impecable sobre la pista y ratificó su jerarquía en los eventos de grado.

El INH publica la hoja de resoluciones de los comisarios

Tras la conclusión del cartel hípico, el Instituto Nacional de Hipódromos hizo pública la tradicional hoja de resoluciones emanada por el cuerpo de comisarios a través de sus canales digitales oficiales.

El documento detalla cada uno de los eventos ocurridos en las pruebas del programa. Asimismo, la publicación recopila los reportes de los jinetes ante los jueces sobre tropezones, malas partidas, inconvenientes en el recorrido, perdida del látigo, entre otras cosas. Este informe permite a la afición conocer con exactitud las decisiones arbitrales e imprevistos en cada carrera.

La Rinconada: Informe de la Junta Nacional de Comisarios

En la décima carrera, con hora de inicio a las 5:00 p. m., la Junta Nacional de Comisarios estableció lo siguiente:

INFORMES: El jinete SAMUEL YÁNEZ del ejemplar WHITE COMMANDER (USA) N° 03, informó que desde los 600 metros finales la silla se le va rodando, motivo por el cual a la altura de los 250 metros saca pie del estribo.

MULTA POR SILLA RODADA El jinete SAMUEL YANEZ (WHITE COMMANDER (USA) N° 03), informó que a su conducido se le rodó la silla. En relación al informe que antecede esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador RUBÉN LANZ, de acuerdo a los establecido en los 5, 14, 29 y 364.