Esto reportó el jinete de Marakovits ante los comisarios en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada celebró este domingo su reunión número 38 de la temporada con un programa de catorce competencias. La jornada capitalina dio inicio al juego de las mayorías a partir de la novena carrera la cual coincidió con la prueba selectiva del día y registró un nuevo monto en la recaudación por séptima semana consecutiva.

Marakovits: Resultados de Carrera Informe

En la primera válida del 5y6 nacional, que se corrió a las 4:30 de la tarde, en distancia de 2000 metros se disputo el XLV Clásico “Hípica Nacional”, especial para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años donde hubo 10 ejemplares anotados a participar.

La ganadora fue la pensionada de Humberto Correia Jr., Princesa Fina, con la monta de Iván Pimentel Jr., con un tiempo de 130.4 y pagó un monto de Bs. 354,44 a ganador.

En la misma prueba, el entrenador Jorge Salvador inscribió a la castaña de cuatro años Marakovits, con la monta del látigo profesional Félix Velásquez, con un peso de 55.5 kilos, el cual terminaría fuera del marcador (último lugar).

Resolucion: La Rinconada R38 Yegua

Su jinete, Velásquez informó a los comisarios de pista, al finalizar la carrera que su conducida, venia agotada desde los 700 metros, así lo dio a conocer la Junta Nacional de Comisarios del INH en las resoluciones finales de la trigésima octava reunión del año, que son publicadas en la cuenta de la institución en diferentes redes sociales.