Descubra el reporte médico oficial de Grand Gala (USA) tras su actuación en la R38

El Hipódromo Internacional La Rinconada celebró este domingo 27 de septiembre de 2026 su reunión número 38. La jornada tuvo como gran figura a Jaime Lugo Jr., quien lució imponente tras visitar el recinto de ganadores en cuatro ocasiones. En el renglón de los entrenadores, Riccardo D’Angelo amplió su ventaja en la temporada gracias a cuatro nuevos triunfos que sumó a su cuenta personal.

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El Instituto Nacional de Hipódromos publicó en todas sus plataformas digitales las resoluciones correspondientes a la reunión 38. En ellas se puede apreciar que la Junta de Comisarios del INH solicitan examen clínico completo y muestras especiales para el ejemplar Gran Gala (USA).

SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Y MUESTRAS ESPECIALES

“Vista la actuación del ejemplar GRAND GALA (USA) N°07, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar Examen clínico completo a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N°66 literal “g” y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado presentó HERIDA EN EL TALÓN EN MIEMBRO ANTERIOR DERECHO por lo cual se solicitó la toma de muestras especiales”.

Carrera La Rinconada domingo: Hipódromo La Rinconada

Cabe destacar que la prueba se realizó en distancia de 1.300 metros especial para yeguas nacionales e importadas de tres años, ganadoras de una carrera en una nómina de ocho participantes lo que resultó una victoria para la yegua Flor de Caña con la monta de Francisco Quevedo.

El ejemplar entrenado por Fernando Parilli Tota dejó en taquilla dividendo de Bs 311,34 a ganador, cabe destacar que la importada Grand Gala arribó en la séptima casilla.