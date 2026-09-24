Así ajusta en La Rinconada el hijo de un ganador del Santa Anita Derby GI con Bob Baffert

La reunión de este domingo en el Hipódromo La Rinconada será la número 38 del año y la última del mes de septiembre, tiene una programación de 14 carreras, donde, la más importante será el Clásicos Hípica Nacional (GI) en el inicio del juego del 5y6 Nacional en la novena competencia.

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En la segunda carrera de la programación dominical tiene como hora de partida a las 1:25 de la tarde, y ha sido reservada para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores en una distancia de 1.300 metros, donde han sido inscritos seis dosañeros a competir por un premio de $50.700 a repartir.

En dicha prueba, el entrenador Henry Trujillo ha colocado la carta del potro Uncle Tavo con la monta del jinete profesional Iván Pimentel Jr. para los colores del Stud Goods Plan’s y realice su debut como purasangre de carreras. Uncle Tavo (USA) es nacido el 20 de marzo del 2024, del semental Roadster en la yegua Imperial Strike por Imperialism, en los terrenos de Wendy Christ & Kathie Haines Farm.

Su padre, fue un purasangre que corrió entre el 2018 y el 2022, y dejó una campaña de tres victorias en 16 presentaciones, con cuatro segundos y dos terceros, para generar unas ganancias de $901,500 a Speedway Stables, como sus propietarios.

Su victoria más importante la obtuvo el seis de abril del 2019 como tresañero al ganar el Santa Anita Derby (G1) bajo el entrenamiento del afamado entrenador Bob Baffert con la monta del inmortal jockey Mike Smith.

El potro de dos años realizó este miércoles un ajuste final publicado por la División de toma tiempos del INH, donde marcó los siguientes parciales.

15 29,1 42,4 (600MTS) (ES) DE 2DA VUELTA, COMODO Y MUY BIEN EN LA RECTA DE ENFRENTE