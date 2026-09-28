Conoce las montas de Irad Ortiz Jr. en su reaparecida

El cinco veces ganador del Eclipse Awards, Irad Ortiz Jr., firmó para este viernes siete montas en el opening day de Keeneland, Kentucky, para la temporada de otoño a partir de este 2 de octubre y que tendrá a finales de ese mes las Breeders’ Cup.
NOTAS RELACIONADAS
Se acabó la espera
Ortiz Jr., quien se encontraba en recuperación tras su lesión sobre el ejemplar And The Runner Is, el pasado 8 de agosto en el desfile hacia el aparato en la pista principal de Saratoga, lo que provocó que el jinete se torciera el tobillo izquierdo, cuando su montura lo aprieta contra la barandilla.
Ortiz Jr., ganador de 212 carreras esta temporada y más de 25 millones de dólares en premios para sus conexiones, a pesar de no tener fracturas en su tobillo, presentó molestias que le impidieron tener un buen movimiento sobre los estribos. Debido a esas dolencias, Ortiz Jr., tuvo la necesidad de apartarse para recuperarse totalmente y regresar con todo este fin de semana.
Estos son los compromisos de Irad Ortiz Jr. para la jornada inaugural en Keeneland:
3ª) Virabhadrasana, para Kinnon LaRose.
4ª) Staged, para William Mott.
5ª) Candeza, para Brad Cox.
6ª) National Forest para Brad Cox.
7ª) Nakatomi (Ogden Phoenix Stakes – G2) para Wesley Ward.
8ª) Monique En Vol, (Jessamine Stakes – G2) para Brad Cox.
10ª) Doctrine, para Brad Cox.