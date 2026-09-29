La Serie Hípica del Caribe 2026 ya tiene fecha confirmada para el inicio de diciembre

El Hipódromo Camarero de Puerto Rico vestirá sus mejores galas para albergar la Serie Hípica del Caribe 2026. Esta cita representa el evento cumbre del hipismo regional y cuenta con la organización de la Confederación Hípica del Caribe. El recinto caribeño se prepara para recibir a las delegaciones más importantes de la zona, en un despliegue deportivo y logístico que concentrará la atención de la afición internacional. El comunicador Antonio José Medina hizo uso de sus redes sociales para dar la información.

Un inicio sabatino de alta velocidad y resistencia

El espectáculo hípico arrancará el sábado 5 de diciembre con una cartelera de tres competencias de alto nivel, diseñadas para poner a prueba tanto la velocidad como la resistencia de los mejores ejemplares caribeños:

Copa Velocidad: La jornada sabatina iniciará con este enfrentamiento sobre un recorrido explosivo de 1.200 metros, el cual ofrecerá un premio global de $60.000.

Copa Dama del Caribe: La acción continuará en una distancia de 1.700 metros, prueba reservada para las mejores potronas y con una bolsa a repartir de $65.000.

Copa Confraternidad (Machos): El cierre del primer día llegará con este desafiante trayecto de 2.000 metros, donde los maduros más destacados disputarán una bolsa de $150.000.

La jornada dominical y la definición de los campeones

La cita mantendrá su máxima intensidad el domingo 6 de diciembre mediante una programación de gala que definirá a los nuevos monarcas de la cuenca caribeña. El programa oficial dominical mantendrá la emoción de los aficionados a través de los siguientes compromisos:

Copa Invitacional de Importados: La apertura del domingo se desarrollará en una distancia de 2.000 metros, con una bolsa de $75.000 para los ejemplares no nacidos en la región.

Copa Confraternidad de Yeguas: La jornada dará paso inmediatamente a este certamen de 1.800 metros, el cual distribuirá un premio total de $100.000 entre las competidoras.

El Clásico Internacional del Caribe y el impacto para la isla

El clímax del fin de semana llegará con la disputa del legendario Clásico Internacional del Caribe, la prueba reina de la hípica regional. En esta carrera, los purasangres tresañeros más destacados del área se enfrentarán en un trayecto de 1.800 metros por un bote principal de $350.000.

Con un total de seis copas internacionales y una jugosa bolsa a repartir entre los competidores, este magno evento trasciende el ámbito puramente deportivo. La Serie Hípica del Caribe se posiciona como una vitrina turística, económica y cultural de primer nivel para Puerto Rico, en el marco del cierre estelar de la temporada 2026.