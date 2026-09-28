Gesta de padre e hijo: Princesa Fina une dos generaciones de entrenadores en La Rinconada

El joven preparador Humberto Correia Jr. alcanzó la séptima victoria de la campaña al conquistar el Clásico Hípica Nacional con la yegua Princesa Fina. Bajo la conducción de Iván Pimentel Jr., la castaña se impuso de extremo a extremo y registró un tiempo de 130"3 para los 2.000 metros.

Efectividad en las pruebas de grado

A sus 23 años, Correia Jr. demuestra una efectividad impresionante: cuatro de sus siete triunfos del año corresponden a eventos de corte selectivo. La pupila del Haras La Orlyana, defensora de los colores del "Bou Stable", suma diez victorias en 20 presentaciones.

La castaña, hija de King Seraf en Queen Love es el ejemplar con más victorias de corte selectivo en la temporada con un total de 4,le escoltan con tres triunfos los ejemplares Ekati King, Madame Karina y Marakovits.

En la lista de Princesa Fina y Humberto Correia Jr., en la presente zafra figuran los clásicos: Ségula C (G3), Gustavo J.Sanabria (G2), Gustávo Ávila (G1) y el recientemente obtenido Hípica Nacional (G1).

La Rinconada: El apoyo familiar y la inspiración de un padre

El éxito guarda un hondo significado personal para el entrenador, quien cursa el noveno semestre de Administración de Empresas. Su padre ganó este mismo clásico en 2011 con Miss Santona y en 2014 con Rin Rin.

"Esta victoria significa mucho para mí. Mi padre es mi modelo a seguir, una inspiración como profesional y como persona poder ganar este clásico que el obtuvo en par de ocasiones me enorgullece profundamente".

“Mi familia ha sido fundamental sentir el apoyo de mi madre a la hora de una carrera es muy significativo, ellos son el motor principal dentro de todo esto, y aprovecho para agradacer profundamente a las conexiones de la yegua por el respaldo brindado, entre ellos: Vito Mastrogiacomo, Guido Vitale, Miguel Pontrelli, Carlos Benshimol y Franzo Morgana”.

El joven preparador resaltó también la labor de sus capataces Hugo Rozo y Luis Palencia, piezas fundamentales en el éxito diario de la caballeriza.

La Rinconada: Conexión Princesa Fina- Humberto Correia Jr.

Sobre la valiosa corredora, Correia declaró: «Esta yegua posee un valor especial para mí por todas las satisfacciones brindadas. Siempre me deja una enseñanza en lo personal y eso resulta lo más destacable».

Con respecto al estado actual de la yegua, Correia, dejó saber que se encuentra en óptimas condiciones y que trabajará junto a su equipo en la planificación correspondiente de cara a lo que resta de campaña.