¿Qué dice el entrenador Deibis Guevara sobre la victoria de Ken Gio King tras 672 días sin ver acción?

El 24 de noviembre de 2024 se celebró la carrera 454 de aquella temporada en el Hipódromo La Rinconada, en la cual se impuso Ken Gio King bajo la conducción de Deyker Acosta y la preparación de Gabriel Márquez, con un tiempo de 73”4 (1:13.4) para el trayecto de 1.200 metros. En esa oportunidad, el hijo de King Tesa dominó con solvencia por unos seis cuerpos sobre Freites Pe, y peso físico de 427 kilos.

Este domingo 27 de septiembre, tras permanecer 672 días alejado de las pistas, el ejemplar volvió a demostrar su calidad en la arena de Coche. Ante el asombro del público presente en el hipódromo y de quienes seguían la transmisión por televisión y redes sociales, el purasangre ofreció una exhibición de coraje desde el propio momento del salto inicial.

“Una triangulación divina” para alcanzar la victoria

Conducido por el aprendiz Jesús Magallanes (esta es su primera victoria) y en defensa de los colores del Stud “Los Reptilianos”, Ken Gio King salió en los primeros 150 metros a fajarse para tomar la vanguardia. El joven piloto mantuvo la calma y dejó que el nieto materno de Honour and Glory señalara parciales de 24”4 para los primeros 400 metros y 49”1 en los 800.

La emoción se apoderó de las tribunas del óvalo de La Rinconada al momento de girar la última curva, cuando Ken Gio King hizo el ingreso a la recta final en la punta. Aunque en los últimos 100 metros cedió terreno —situación que aprovechó King Diego para acortar distancia—, el ímpetu del ahora seisañero fue suficiente para contener el avance del grupo y cruzar la meta con marca de 68”4 (1:08.4) para los 1.100 metros.

“Recibí un caballo quebrado, pero la fe y el trabajo en equipo pudieron más que la lesión”, comentó Deibis Guevara, entrenador del castaño, que presentó en la báscula un peso de 450 kilos. Ken Gio King atravesó un largo proceso de rehabilitación en el que su propietario apostó firmemente por su recuperación, hasta concretar el esperado retorno 22 meses después.

Ahora, la campaña de Ken Gio King se resume en 26 actuaciones con balance de 1 victoria, 6 segundos, 6 terceros, 4 cuartos y 5 quintos lugares. Su estreno en las pistas se produjo el 9 de julio de 2023, fecha en la que figuró tercero a seis cuerpos del ganador Time Report en distancia de 1.200 metros.

Tras el triunfo, sus allegados hablaron de una “triangulación divina”. Más allá de la conducción del aprendiz Magallanes —quien además ha sido el encargado de ejercitarlo—, atribuyen la victoria a un impulso espiritual ligado a la memoria de Enrique Giovanni, figura muy recordada en el ámbito hípico. Consideran que su “mano desde donde se encuentra” fue determinante para concretar la hazaña.

El triunfo de Ken Gio King se inscribe como un hito en la temporada 2026. Ganar con 672 días de inactividad es una proeza digna del libro de récords. En los últimos seis años, la marca de mayor tiempo sin correr antes de lograr una victoria pertenece a Growing Nel, que reapareció con éxito tras 847 días el 12 de febrero de 2023, presentado por Gabriel Márquez y conducido por Jonathan Nava. Con sus 672 días fuera de acción, Ken Gio King se ubica en un sitial destacado de este registro, en el cual supera los regresos victoriosos de Magy Zeta (630 días) y Money On Time (623 días), de acuerdo con los datos aportados por Elvis Quinta.