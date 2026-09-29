La temporada de movimientos de ejemplares purasangres en el turf nacional, continua de cara a lo que serán los últimos tres meses de la campaña 2026, en los óvalos de La Rinconada y Valencia respectivamente.

La Rinconada: Campeón Sprinters en la Rinconada hará campaña en Valencia

En el inicio de la presente semana, y en exclusiva con el equipo hípico de Meridiano Y Gaceta Hípica, el propietario del purasangre de carreras Parrillero, informó que su ejemplar comenzará a realizar campaña en el Hipódromo Nacional de Valencia en las próximas jornadas en el segundo óvalo del país.

Parrillero, es un producto de cinco años, nacido en el Haras Centauro del cruce entre el semental Pedro Caimán y Mama Chinca por King George , el cual tiene una campaña de seis victorias en 20 presentaciones y viene de correr por última vez el pasado 12 de junio del año en curso en una prueba reservada para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de cinco y más carreras.

El purasangre de cinco años se consagró en la temporada 2025 como el Campeón Sprinters de ese año, al haber ganado el Clásico Internacional Sprinter G1 en la jornada de la Gala Hípica de Caracas 2025 con la monta de José Alejandro Rivero y entrenado por Jefferson Rivas para los colores del Stud La Familia.

Parrillero, junto a su padre, se convirtió en la primera pareja de padre e hijo en ganar el Clásico Internacional Sprinters GI en La Rinconada y consagrarse como campeones velocistas en el país.