Detrás del fenómeno King Seraf: Los números que confirman su impacto en la cría nacional

King Seraf extiende su dominio en el hipismo venezolano. El gran campeón del Haras La Orlyana encabeza la estadística nacional entre ejemplares criollos con 19 victorias en la campaña y destaca en la cima entre los padrillos con más lauros en pruebas de grado con un total de seis triunfos.

Dominio absoluto en las competencias selectivas

El hijo de Water Poet en Amandina Lady superó a competidores de alto calibre. Su escolta más cercano es el estadounidense Caracaro con cuatro éxitos de grado, mientras que Champlain (GB), Girvin (USA) y los criollos Jorge Zeta y Tato Zeta empatan con tres victorias cada uno.

Princesa Fina lidera las victorias selectivas de su padre al conquistar cuatro clásicos de grado: Ségula C (G3), Gustavo J. Sanabria (G2), Gustavo Ávila (G1) e Hípica Nacional (G1). Por su parte, la corredora Queen Of Dragons completó la media docena con los triunfos en el Simón Rodríguez (G2) y el Sprinters Yeguas (G2).

Un campeón en la pista y en la cría

Perteneciente al Stud San Gabriel y presentado mayoritariamente por Riccardo D'Angelo, King Seraf registró una campaña pistera de 24 actuaciones con 10 victorias, cinco segundos y seis terceros. Entre sus logros destacan la Copa Velocidad del Caribe a los tres años y el título de Campeón de 4 y más años en 2010. En esa temporada conquistó los clásicos Jockey Club de Venezuela (G1), José María Vargas (G2), el Socopó y el Clásico Día del Ejército.

Hoy su legado en la cría criolla alcanza proporciones monumentales tras engendrar a campeones de la talla de la triplecoronada Sandovalera, El de Froix, Gran Omero, Philomena, Queen Of Dragons y Princesa Fina.