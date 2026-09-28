Hipismo

Detrás del fenómeno King Seraf: Los números que confirman su impacto en la cría nacional

El semental lidera entre los criollos con 19 victorias en la campaña

Por

Abraham Pimentel
Lunes, 28 de septiembre de 2026 a las 07:47 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
Detrás del fenómeno King Seraf: Los números que confirman su impacto en la cría nacional
X:@harasorlyana

King Seraf extiende su dominio en el hipismo venezolano. El gran campeón del Haras La Orlyana encabeza la estadística nacional entre ejemplares criollos con 19 victorias en la campaña y destaca en la cima entre los padrillos con más lauros en pruebas de grado con un total de seis triunfos.

NOTAS RELACIONADAS

Dominio absoluto en las competencias selectivas

El hijo de Water Poet en Amandina Lady superó a competidores de alto calibre. Su escolta más cercano es el estadounidense Caracaro con cuatro éxitos de grado, mientras que Champlain (GB), Girvin (USA) y los criollos Jorge Zeta y Tato Zeta empatan con tres victorias cada uno.

Princesa Fina lidera las victorias selectivas de su padre al conquistar cuatro clásicos de grado: Ségula C (G3), Gustavo J. Sanabria (G2), Gustavo Ávila (G1) e Hípica Nacional (G1). Por su parte, la corredora Queen Of Dragons completó la media docena con los triunfos en el Simón Rodríguez (G2) y el Sprinters Yeguas (G2).

Un campeón en la pista y en la cría

Perteneciente al Stud San Gabriel y presentado mayoritariamente por Riccardo D'Angelo, King Seraf registró una campaña pistera de 24 actuaciones con 10 victorias, cinco segundos y seis terceros. Entre sus logros destacan la Copa Velocidad del Caribe a los tres años y el título de Campeón de 4 y más años en 2010. En esa temporada conquistó los clásicos Jockey Club de Venezuela (G1), José María Vargas (G2),  el Socopó y el Clásico Día del Ejército.

Hoy su legado en la cría criolla alcanza proporciones monumentales tras engendrar a campeones de la talla de la triplecoronada Sandovalera, El de Froix, Gran Omero, Philomena, Queen Of Dragons y Princesa Fina.

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?