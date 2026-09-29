La bolsa que nadie esperaba: El Clásico Simón Bolívar aplasta los números del continente

La Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer las condiciones oficiales para la reunión número 43 del calendario hípico del presente año. El programa contempla la disputa de la edición número 80 del Clásico Simón Bolívar 2026, la cita emblemática del turf venezolano que tendrá lugar el próximo domingo 1 de noviembre sobre una distancia de 2.400 metros.

La Rinconada:Superior a las grandes citas del continente

El célebre "Clásico de los Clásicos" supera en su categoría a los certámenes de mayor tradición en la región. Su oferta supera la cifra del Gran Premio Latinoamericano de Jockey Club disputado en el Hipódromo de Monterrico en Perú que tuvo una bolsa de 370.000 dólares, así como los 350.000 dólares del próximo Clásico del Caribe en Puerto Rico y el récord fijado por el Gran Premio Carlos Pellegrini en Argentina en la edición 2025 que contó con un monto a repartir de 370.000 dólares.

La Rinconada:Repite la histórica cifra del 2025

La directiva hípica confirmó que la bolsa a repartir para el Clásico Simón Bolívar alcanzará un total de 500.000 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela, con un costo de inscripción de 650 dólares. Con este monto, la magna prueba venezolana se consolida de forma oficial como la carrera con el premio más alto de toda Sudamérica y el Caribe.