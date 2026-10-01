¡Ajustó clavo! La línea de Gaceta Hípica ejercitó fenómeno para el 5 y 6 de La Rinconada R39

Este domingo 4 de octubre, el hipódromo Internacional La Rinconada celebra la reunión N.º 39 de la temporada con una programación de trece competencias, que incluye la edición 83 del Clásico “Jockey Club de Venezuela” (G1). Prueba que se corre en distancia de 1,800 metros en pista de arena para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años, y cuenta con una premiación de $195,000.

Meridiano: La línea más sólida de la jornada corre aquí

Ahora, con el nuevo factor de multiplicación (Bs. 35) para el 5 y 6 nacional, la precisión de la línea para el 5 y 6 nacional, debe ser sólida y concreta para armar el formulario ganador y meterse en la fiesta de los ganadores.

La novena carrera de la jornada de este domingo 4 de octubre fue reservada para caballos nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo) en distancia de 1,500 metros con una premiación de 27.040 dólares. En esta prueba fue inscrito el ejemplar Qualitat (número 6) que funge como una de las líneas más sólidas de la jornada dominical.

Performance de la línea para el 5 y 6

Qualitat (número 6), es hijo de King Seraf, semental que se ha consolidado y más efectivos en Venezuela. Ha constituido un aporte valioso para nuestra cría. El defensor de las sedas “Z.M” entrenado por Fernando Parilli Araujo, lleva la monta eficaz de Frankling González Jr. yunta que mantiene un 20% de efectividad en La Rinconada.

Qualitat (número 6), viene de un quinto y un tercer lugar con el mismo piloto, mejorando en cada presentación. Su anterior carrera corrió fuera de distancia, sin embargo, se movió muy bien en los tramos finales de carrera para llegar a tres largos de King Julien. Para esta carrera, el miércoles ajusto 600 metros en 47.1 con remate de 12 con el mismo jinete, luego de splits de 16.3 y 32.4, de segunda vuelta contenido, finalizando en 62; 74.3 y 91.1. Según el reporte oficial de los ajustes del INH.

En las combinaciones módicas se puede colocar en línea para sus formularios. Para las jugadas exóticas, colocar Mr. Thunder (#2), Drako (#5) y Maple Grove (#8).